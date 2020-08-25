Омские экологи взбунтовались против каракулевых шапок

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В Омской области продолжается конфликт экологов и местного Минприроды из-за униформы с каракулевыми шапками. Активисты выступают за запрет использования таких головных уборов, рассказал радио Sputnik омский эколог, профессор ОмГУПС Сергей Костарев.

Конфликт между Министерством природных ресурсов и экологии Омской области и местными экологическими активистами перешел на новый уровень, сообщает "Российская газета". Стороны до сих пор не могут договориться по поводу использования шапки из каракуля в качестве обязательного элемента униформы инспекторов министерства.

Приказ о введении такого головного убора ранее появился на сайте ведомства за подписью министра Ильи Лобова. Негативную реакцию он вызвал, поскольку для таких шапок используют кожу новорожденных ягнят, а это противоречит самой идеи защиты природы, рассказал радио Sputnik местный эколог Сергей Костарев.

"Эколог – это человек, который заботится о природе в любом ее проявлении. Одним из объектов их заботы являются животные. Любой эколог будет выступать против убийств животных. Когда одежда делается из животных, особенно из новорожденных животных, это ужасно. Очень-очень странно выглядит инициатива омского Минприроды, которая подразумевает убийство животных. В моем понимании эколог всем своим поведением и всем своим образом жизни должен убеждать людей сохранять природу и относится к ней бережно. Вот такая демонстрация - это некомпетентность и неграмотность", - заключил эколог.

Особенной остроты противостоянию добавляет недавний заперт на ношение каракулевых шапок в российской армии. Президент Владимир Путин поручил отказаться от такого головного убора в пользу обычных меховых шапок для офицеров Вооруженных Сил РФ.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/