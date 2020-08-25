«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за июль 2020 года

/В России/

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Период исследования: июль 2020 года.

ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Регион ИЦ 1 +1 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 1 359,8 2 -1 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 1 277,0 3 new ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович Хабаровский край 1 001,7 4 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская область 528,1 5 0 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская область 483,0 6 -3 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 480,7 7 -1 БЕГЛОВ Александр Дмитриевич Санкт-Петербург 169,6 8 0 НИКИТИН Глеб Сергеевич Нижегородская область 154,4 9 +1 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 150,3 10 -3 ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич Псковская область 124,3 11 +5 ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич Кемеровская область 118,7 12 -1 ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович Челябинская область 114,7 13 +1 ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич Сахалинская обл. 106,3 14 new АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич Ямало-Ненецкий АО 105,3 15 +3 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 103,8 16 -7 ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович Карелия 102,2 17 new СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 83,1 18 -1 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 78,9 19 new ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 76,3 20 new МАХОНИН Дмитрий Николаевич Пермский край 59,1

В июле 2020 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Михаил Дегтярев (Хабаровский край).

СМИ цитировали записи в блогах:

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram сообщил о смерти отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Также Рамзан Кадыров в ВКонтакте сообщил, что два пулемета, с которыми он был запечатлен на фото, опубликованном в соцсетях, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции. Помимо этого, глава Чечни Рамзан Кадыров в ВКонтакте сообщил, что президент Владимир Путин присвоил ему воинское звание генерал-майора.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что ношение масок на улице с 13 июля перестанет быть обязательным и будет носить рекомендательный характер. Также Сергей Собянин в ВКонтакте сообщил, что современные системы обработки и очистки воздуха планируется внедрять в наземном транспорте Москвы. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин в ВКонтакте сообщил, что в столице к концу 2020 года будут курсировать порядка 600 электробусов.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Telegram опроверг утверждения о нападении его охранника на активиста и призвал не поддаваться на провокации. Также Михаил Дегтярев в Telegram сообщил, что ему позвонил премьер-министр Михаил Мишустин и пообещал выделить Хабаровскому краю 1,3 млрд руб. Помимо этого, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Instagram сообщил, что у него на холодильнике висит купюра в 5 тысяч рублей с изображением Хабаровска.

Также СМИ цитировали записи в блогах:

Андрей Воробьев в ВКонтакте сообщил, что жители подмосковного города Руза, дома которых унесло водой после прорыва дамбы, получат компенсацию в размере 2 млн руб.

Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что в Екатеринбурге из-за угрозы распространения коронавируса отменен марафон "Европа-Азия".

Сергей Аксенов в ВКонтакте сообщил, что с начала июля Крым принял 1 млн отдыхающих, загрузка отелей на Южном берегу составила 95%.

Александр Беглов в ВКонтакте сообщил, что на территории города в ближайшем будущем планируют открыть семь детских лагерей.

Глеб Никитин в Instagram сообщил, когда в Нижегородской области возобновят работу магазины и торговые центры.

Владимир Владимиров в Instagram сообщил, что власти Ставрополья планируют к концу 2020 года ввести в крае единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги.

Михаил Ведерников в Instagram поздравил православных христиан с Днеем крещения Руси.

Сергей Цивилев в Telegram сообщил, что власти смягчили ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции, и разрешили жителям региона посещать пляжи.

Алексей Текслер в Instagram сообщил, что дал поручение главам муниципалитетов вместе с полицией проверить работу круглосуточных кафе.

Валерий Лимаренко в Instagram сообщил, что социальные проекты в Охинском районе будут выполнены в сроки, сокращение нефтедобычи на темпах реализации не отразится.

Дмитрий Артюхов в ВКонтакте сообщил, что заразился коронавирусом.

Вениамин Кондратьев в Telegram сообщил, что аквапаркам и аттракционам на открытом воздухе разрешат работать в Краснодарском крае с 18 июля.

Артур Парфенчиков в ВКонтакте сообщил, что власти Карелии временно ужесточили ограничительные меры в связи с нестабильной обстановкой по коронавирусу.

Владимир Сипягин в Instagram сообщил, что медицинский работник во Владимирской области в течение двух месяцев дважды заразился коронавирусной инфекцией.

Наталья Комарова в Instagram сообщила, что парашютисты и десантники из Ханты-Мансийского автономного округа вылетели в Республику Саха (Якутия) для помощи в тушении лесных пожаров.

Василий Голубев вInstagram сообщил, что врачи вылечили от коронавируса 100-летнюю жительницу Волгодонска Ростовской области.

Дмитрий Махонин вInstagram опубликовал видео, где несколько десятков местных жителей выстроились в цепь на набережной для спасения женщины.

Источник: Медиалогия