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«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за июль 2020 года

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Период исследования: июль 2020 года.

ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персона

Регион

ИЦ

1

+1

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

1 359,8

2

-1

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

1 277,0

3

new

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

1 001,7

4

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская область

528,1

5

0

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская область

483,0

6

-3

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

480,7

7

-1

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

169,6

8

0

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская область

154,4

9

+1

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

150,3

10

-3

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская область

124,3

11

+5

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская область

118,7

12

-1

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская область

114,7

13

+1

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

106,3

14

new

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

105,3

15

+3

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

103,8

16

-7

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

102,2

17

new

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

83,1

18

-1

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

78,9

19

new

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

76,3

20

new

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

59,1

В июле 2020 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Михаил Дегтярев (Хабаровский край).

СМИ цитировали записи в блогах:

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram сообщил о смерти отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Также Рамзан Кадыров в ВКонтакте сообщил, что два пулемета, с которыми он был запечатлен на фото, опубликованном в соцсетях, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции. Помимо этого, глава Чечни Рамзан Кадыров в ВКонтакте сообщил, что президент Владимир Путин присвоил ему воинское звание генерал-майора.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что ношение масок на улице с 13 июля перестанет быть обязательным и будет носить рекомендательный характер. Также Сергей Собянин в ВКонтакте сообщил, что современные системы обработки и очистки воздуха планируется внедрять в наземном транспорте Москвы. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин в ВКонтакте сообщил, что в столице к концу 2020 года будут курсировать порядка 600 электробусов.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Telegram опроверг утверждения о нападении его охранника на активиста и призвал не поддаваться на провокации. Также Михаил Дегтярев в Telegram сообщил, что ему позвонил премьер-министр Михаил Мишустин и пообещал выделить Хабаровскому краю 1,3 млрд руб. Помимо этого, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Instagram сообщил, что у него на холодильнике висит купюра в 5 тысяч рублей с изображением Хабаровска.

Также СМИ цитировали записи в блогах:

Андрей Воробьев в ВКонтакте сообщил, что жители подмосковного города Руза, дома которых унесло водой после прорыва дамбы, получат компенсацию в размере 2 млн руб.

Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что в Екатеринбурге из-за угрозы распространения коронавируса отменен марафон "Европа-Азия".

Сергей Аксенов в ВКонтакте сообщил, что с начала июля Крым принял 1 млн отдыхающих, загрузка отелей на Южном берегу составила 95%.

Александр Беглов в ВКонтакте сообщил, что на территории города в ближайшем будущем планируют открыть семь детских лагерей.

Глеб Никитин в Instagram сообщил, когда в Нижегородской области возобновят работу магазины и торговые центры.

Владимир Владимиров в Instagram сообщил, что власти Ставрополья планируют к концу 2020 года ввести в крае единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги.

Михаил Ведерников в Instagram поздравил православных христиан с Днеем крещения Руси.

Сергей Цивилев в Telegram сообщил, что власти смягчили ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции, и разрешили жителям региона посещать пляжи.

Алексей Текслер в Instagram сообщил, что дал поручение главам муниципалитетов вместе с полицией проверить работу круглосуточных кафе.

Валерий Лимаренко в Instagram сообщил, что социальные проекты в Охинском районе будут выполнены в сроки, сокращение нефтедобычи на темпах реализации не отразится.

Дмитрий Артюхов в ВКонтакте сообщил, что заразился коронавирусом.

Вениамин Кондратьев в Telegram сообщил, что аквапаркам и аттракционам на открытом воздухе разрешат работать в Краснодарском крае с 18 июля.

Артур Парфенчиков в ВКонтакте сообщил, что власти Карелии временно ужесточили ограничительные меры в связи с нестабильной обстановкой по коронавирусу.

Владимир Сипягин в Instagram сообщил, что медицинский работник во Владимирской области в течение двух месяцев дважды заразился коронавирусной инфекцией.

Наталья Комарова в Instagram сообщила, что парашютисты и десантники из Ханты-Мансийского автономного округа вылетели в Республику Саха (Якутия) для помощи в тушении лесных пожаров.

Василий Голубев вInstagram сообщил, что врачи вылечили от коронавируса 100-летнюю жительницу Волгодонска Ростовской области.

Дмитрий Махонин вInstagram опубликовал видео, где несколько десятков местных жителей выстроились в цепь на набережной для спасения женщины.

Источник: Медиалогия

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Категория: Новости / В России

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