«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за июль 2020 года
В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.
Период исследования: июль 2020 года.
ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персона
|
Регион
|
ИЦ
|
1
|
+1
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
1 359,8
|
2
|
-1
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
1 277,0
|
3
|
new
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
1 001,7
|
4
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская область
|
528,1
|
5
|
0
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская область
|
483,0
|
6
|
-3
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
480,7
|
7
|
-1
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
169,6
|
8
|
0
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская область
|
154,4
|
9
|
+1
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
150,3
|
10
|
-3
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская область
|
124,3
|
11
|
+5
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская область
|
118,7
|
12
|
-1
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская область
|
114,7
|
13
|
+1
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
106,3
|
14
|
new
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
105,3
|
15
|
+3
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
103,8
|
16
|
-7
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
102,2
|
17
|
new
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
83,1
|
18
|
-1
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
78,9
|
19
|
new
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
76,3
|
20
|
new
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
59,1
В июле 2020 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Михаил Дегтярев (Хабаровский край).
СМИ цитировали записи в блогах:
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram сообщил о смерти отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Также Рамзан Кадыров в ВКонтакте сообщил, что два пулемета, с которыми он был запечатлен на фото, опубликованном в соцсетях, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции. Помимо этого, глава Чечни Рамзан Кадыров в ВКонтакте сообщил, что президент Владимир Путин присвоил ему воинское звание генерал-майора.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что ношение масок на улице с 13 июля перестанет быть обязательным и будет носить рекомендательный характер. Также Сергей Собянин в ВКонтакте сообщил, что современные системы обработки и очистки воздуха планируется внедрять в наземном транспорте Москвы. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин в ВКонтакте сообщил, что в столице к концу 2020 года будут курсировать порядка 600 электробусов.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Telegram опроверг утверждения о нападении его охранника на активиста и призвал не поддаваться на провокации. Также Михаил Дегтярев в Telegram сообщил, что ему позвонил премьер-министр Михаил Мишустин и пообещал выделить Хабаровскому краю 1,3 млрд руб. Помимо этого, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Instagram сообщил, что у него на холодильнике висит купюра в 5 тысяч рублей с изображением Хабаровска.
Также СМИ цитировали записи в блогах:
Андрей Воробьев в ВКонтакте сообщил, что жители подмосковного города Руза, дома которых унесло водой после прорыва дамбы, получат компенсацию в размере 2 млн руб.
Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что в Екатеринбурге из-за угрозы распространения коронавируса отменен марафон "Европа-Азия".
Сергей Аксенов в ВКонтакте сообщил, что с начала июля Крым принял 1 млн отдыхающих, загрузка отелей на Южном берегу составила 95%.
Александр Беглов в ВКонтакте сообщил, что на территории города в ближайшем будущем планируют открыть семь детских лагерей.
Глеб Никитин в Instagram сообщил, когда в Нижегородской области возобновят работу магазины и торговые центры.
Владимир Владимиров в Instagram сообщил, что власти Ставрополья планируют к концу 2020 года ввести в крае единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги.
Михаил Ведерников в Instagram поздравил православных христиан с Днеем крещения Руси.
Сергей Цивилев в Telegram сообщил, что власти смягчили ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции, и разрешили жителям региона посещать пляжи.
Алексей Текслер в Instagram сообщил, что дал поручение главам муниципалитетов вместе с полицией проверить работу круглосуточных кафе.
Валерий Лимаренко в Instagram сообщил, что социальные проекты в Охинском районе будут выполнены в сроки, сокращение нефтедобычи на темпах реализации не отразится.
Дмитрий Артюхов в ВКонтакте сообщил, что заразился коронавирусом.
Вениамин Кондратьев в Telegram сообщил, что аквапаркам и аттракционам на открытом воздухе разрешат работать в Краснодарском крае с 18 июля.
Артур Парфенчиков в ВКонтакте сообщил, что власти Карелии временно ужесточили ограничительные меры в связи с нестабильной обстановкой по коронавирусу.
Владимир Сипягин в Instagram сообщил, что медицинский работник во Владимирской области в течение двух месяцев дважды заразился коронавирусной инфекцией.
Наталья Комарова в Instagram сообщила, что парашютисты и десантники из Ханты-Мансийского автономного округа вылетели в Республику Саха (Якутия) для помощи в тушении лесных пожаров.
Василий Голубев вInstagram сообщил, что врачи вылечили от коронавируса 100-летнюю жительницу Волгодонска Ростовской области.
Дмитрий Махонин вInstagram опубликовал видео, где несколько десятков местных жителей выстроились в цепь на набережной для спасения женщины.
Источник: Медиалогия