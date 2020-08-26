В пенсиях россиян нашлось два вида ошибок

/В России/

Счетная палата нашла системные проблемы, связанные с выплатой пенсий.

Во-первых, территориальные органы Пенсионного фонда продолжают переводить деньги на счета уже умерших граждан, чем активно пользуются их родственники. Во-вторых, многие здравствующие россияне недополучают пенсии – из-за ошибок и сбоев в системе персонифицированного учета ПФР. Мы разбирались в нюансах проблемы.

К пенсионным «косякам» Счетная палата относит открытие на одного и того же человека нескольких счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким людям. По оценкам опрошенных «МК» экспертов, не стоит вешать всех собак на Пенсионный фонд: главным образом речь идет о некачественном межведомственном взаимодействии, в частности, о несоответствии баз данных различных государственных служб.

Проверка Счетной палаты коснулась периодов 2017-2019 годов. «На 1 января 2020 года из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили 377 млн рублей», - говорится в отчете СП. Как отмечают аудиторы, эти деньги могут быть взысканы только через суд, либо путем добровольного возмещения членами семьи. Но кто же добровольно откажется от такого «подарка» свыше? Тем более, что основная ответственность лежит на государстве, а полученные суммы давно и благополучно проедены живыми родственниками. Выборочная проверка сведений о кончине 40 застрахованных лиц показала, что информация о 13 из них (32,5% проверенных случаев) поступила в ПФР значительно позже даты смерти.

Что касается сбоев в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда, приводящих к необоснованному занижению пенсий, то и это – серьезная системная проблема, хотя и технического свойства. Например, как выяснили контролеры, фонд не указывал на лицевых счетах граждан сведения о фамилии, которая была у человека при рождении – это плодит ошибки при регистрации и двойные счета. ПФР регулярно находит и объединяет такие счета (в течение рассматриваемых трех лет он сделал это в отношении 89,8 тыс. пенсионеров), однако положенные гражданам доплаты со дня назначения пенсий осуществляет не всегда.

Ко всему прочему, информационные базы данных ЗАГС, ФНС России и ПФР нередко разнятся в части паспортных данных и регистрации граждан. Соответственно, они нуждаются в выверке по единому идентификатору и актуализации сведений.

«Ситуация, на которую обратила внимание Счетная палата, сложилась достаточно давно, - рассказывает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. – Межведомственное взаимодействие в России недостаточно четкое: обмен данными между МВД, загсами, налоговыми службами и ПФР ведется с большой задержкой. Предъявлять претензии напрямую Пенсионному фонду нет смысла, поскольку он не контролирует деятельность партнерских структур».

По словам собеседника «МК», проблему необходимо решать кардинально, чтобы не возникал вопрос – что к чему привязывать, что является первичной учетной записью человека? Если, скажем, взять американский формат, то базовым документом, который идентифицирует вас как гражданина США, служит карта социального страхования - Social Security Number. Она важнее паспорта и заменяет (по российской аналогии) ИНН, медицинский и страховой полис. В России же с этим полный разнобой, резюмирует Сафонов.

«Что касается истории с «мертвыми душами», то особой вины Пенсионного фонда я не вижу, - говорит доктор экономических наук Сергей Смирнов. – ПФР выступает лишь оператором, у него чисто механическая функция. Как только к нему поступают данные о пенсионере Иванове Иване Ивановиче, тому начисляют пенсию. Когда гражданин Иванов уходит в мир иной, территориальный орган ЗАГСа извещает об этом местное отделение ПФР, которое, в свою очередь, прекращает выплаты. Да, технические, административные ошибки случаются, но за период развития Пенсионного фонда (в нулевых и 2010-х годах) их количество резко сократилось, поскольку информация обрабатывается уже не ручным, а цифровым способом».

А по словам старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, если бы у ключевых ведомств была единая защищенная база данных (технология блокчейн, к примеру, вполне способна реализовать эту задачу), никаких сбоев с назначением пенсии или ее отменой не возникало бы. Кроме того, из-за усложненной процедуры согласований многие процессы буксуют. Например, чтобы внести правки в документы (изменился статус получателя финансовых средств, его платежеспособность, адрес), нужно выполнить кучу бюрократических манипуляций.

В Пенсионном фонде, куда мы обратились за официальным комментарием, нам сообщили, что соответствующий пресс-релиз готовится. Однако на момент подписания в печать этого номера «МК» он еще не был опубликован.

Источник: https://www.mk.ru/economics/