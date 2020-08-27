Дмитрий Чернышенко провёл совещание о цифровизации, развитии спорта, культуры и туризма

/В России/

В совещании приняли участие Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, Министр культуры Ольга Любимова, Министр спорта Олег Матыцин, глава Ростуризма Зарина Догузова, полномочные представители Президента и главы субъектов Российской Федераци

«Цифровая трансформация – одна из ключевых национальных целей развития. Сегодня в субъектах Российской Федерации уже определены руководители цифровой трансформации. Следующий шаг, который предстоит сделать в самое ближайшее время, это назначение заместителей руководителей региональных органов исполнительной власти, ответственных за цифровую трансформацию», – обратился к участникам совещания Дмитрий Чернышенко.

Ещё одной важной темой встречи стало развитие туристической сферы. По поручению Президента Ростуризм разрабатывает национальный проект в сфере туризма. Его задача – определить приоритеты для развития внутреннего туризма, синхронизировать действующие программы и новые проекты, обеспечить контроль и координацию его участников, сообщил вице-премьер. В настоящий момент Ростуризм готовит модель территориального планирования, в которой будут определены туристические территории для дальнейшего поэтапного развития.

В рамках работы над национальным проектом в сфере туризма возобновляет свою деятельность Координационный совет по развитию туризма в Российской Федерации, отметил Дмитрий Чернышенко. По поручению вице-премьера состав координационного совета будет обновлён, в него войдут главы всех субъектов Российской Федерации, представители бизнеса и общественных организаций.

Дмитрий Чернышенко также обратил внимание участников совещания на то, что к 2030 году необходимо увеличить число посещений культурных мероприятий в три раза. А доля систематически занимающихся физической культурой и спортом должна достигнуть 70%.

Источник: http://government.ru/