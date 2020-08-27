Заседание комиссии Совета по делам казачества

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Под председательством Министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина состоялось заседание постоянной комиссии Совета при Президенте по делам казачества по привлечению российского казачества к участию в обеспечении природоохранной деятельности, экологической безопасности и охране лесов.

На заседании были подведены предварительные итоги реализации Стратегии развития государственной политики в отношении российского казачества до 2020 года в части привлечения российского казачества к участию в обеспечении природоохранной деятельности, экологической безопасности и охране лесов.

Участниками были высказаны предложения по совершенствованию законодательства, активизации взаимодействия между органами власти и российским казачеством в указанной сфере.

В заседании приняли участие члены Совета по делам казачества, представители Минприроды России, Росприроднадзора, Рослесхоза, Всероссийского казачьего общества, Союза казаков-воинов России и зарубежья.

По итогам заседания даны соответствующие поручения.

Источник: http://www.kremlin.ru/