Открывающийся в Магнитогорске завод СПГ построен за 16 месяцев без участия иностранных специалистов

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Трест «Коксохиммонтаж» завершил строительно-монтажные работы по подготовке к запуску новейшего завода по производству сжиженного природного газа для компании «НОВАТЭК-Челябинск».

Завод будет производить сжиженный природный газ и очищенный природный газ для промышленного и бытового применения, в том числе моторного топлива.

Как сообщил генеральный директор «Треста Коксохимонтаж» Сергей Фуфаев, все работы компания «Коксохиммонтаж» выполнила за 16 месяцев. Они включали в себя: монтаж 4-х емкостей хранения СПГ весом 38 т каждая и турбодетандера – основного оборудования для сжижению газа, монтаж 4-х горизонтальных противопожарных резервуаров подземного исполнения, 7 адсорберов для очистки и осушки газа, монтаж 360 тн металлоконструкций, обвязку технологическими трубопроводами протяжённостью 8 км, прокладку 82 км кабеле-проводниковой продукции. «Запуском этого высоко технологичного завода мы в очередной раз подтверждаем возможность обеспечивать создание уникальных, экологически чистых промышленных производств исключительно силами наших отечественных предприятий» - отметил генеральный директор «Треста Коксохимонтаж» Сергей Фуфаев.

По мнению Сергея Фуфаева, Россия вполне может гордиться новым заводом, являющимся частью программы импортозамещения. Проектная документация выполнена исключительно российскими компаниями. «Запуском этого высоко технологичного завода мы в очередной раз подтверждаем возможность обеспечивать создание уникальных, экологически чистых промышленных производств силами российских предприятий».

До открытия завода в Магнитогорске в России работали только крупннотоннажые проекты по сжижению природного газа: «Сахалин-2» (производительностью 9,6 миллиона тонн) и «Ямал СПГ» (производительностью 16,5 миллиона тонн). Недавно введен в строй СПГ-терминал в Ленинградской области «Криогаз-Высоцк».