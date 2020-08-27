Директор «Кубаньводкомплекс» Александр Лазарев посетил объекты «Ейский групповой водопровод»

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Директор ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Александр Лазарев с рабочим визитом побывал на производственных объектах ремонтно-эксплуатационного управления «Ейский групповой водопровод». Он посетил участок головных сооружений, расположенный в поселке Октябрьский Ленинградского района, насосную станцию третьего подъема НС-3 в станице Староминской и очистные сооружения города Ейска Ейского района.

На участке головных сооружений он ознакомился с ходом ремонта производственных помещений. В настоящее время в зале контактных осветлителей ведется косметический ремонт. Немногим ранее отремонтирована кровля, а в здании реагентного хозяйства на 50 процентов проведена замена оконных блоков.

Для повышения надежности работы водозабора на артезианских скважинах ведется замена глубинных насосов, которые были получены при поддержке министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства из краевого аварийного запаса. Всего было получено семь новых погружных насосов ЭЦВ. Замена насосов позволит создать дополнительный резерв добычи воды из артезианских скважин и бесперебойную подачу ее потребителям, а также снизить эксплуатационные затраты по электроэнергии.

В станице Староминской на насосной станции третьего подъема НС-3 Александр Лазарев проконтролировал ход ремонта оборудования станции. От бесперебойной работы оборудования на этом объекте зависит стабильная подача воды потребителям Ейского, Кущевского и Щербиновского районов Краснодарского края, а также Азовского района Ростовской области. Стоит напомнить, что работы по реконструкции станции были начаты в 2019 году. В машинном зале было установлено три новых насосных агрегата взамен выработавших свой ресурс. Установка нового оборудования позволила повысить надежность водоснабжения и получить экономию электроэнергии. Еще два новых насосных агрегата были установлены на участке головных сооружений. Такая масштабная модернизация насосного оборудования была проведена впервые за годы эксплуатации Ейского группового водопровода, а это около 30 лет. Дополнительно на НС-3 были произведены работы по замене запорной арматуры в количестве 5 штук, заменены три обратных клапана, установлены новые манометрические узлы, заменен аварийный участок напорной трубы.

На очистных сооружениях города Ейска Александр Лазарев осмотрел, как ведется ремонт производственных мощностей. Здесь за последнее время сделано немало. По периметру участка очистных сооружений проведена реконструкция ограждения, благодаря которой закрыт доступ на территорию посторонних лиц. Выполнены бетонные, штукатурные и косметические работы на контактных осветлителях, аэротенках. Ремонтные работы на участках продолжаются.

Александр Лазарев положительно оценил объемы и качество выполненных работ по ремонту и реконструкции оборудования и объектов водоснабжения и водоотведения РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс»: "Предприятием планомерно провидится целый комплекс мероприятий по приведению огромного коммунального хозяйства в порядок. Данные работы направлены на обеспечение надежности и улучшения качества обслуживания абонентов».

Источник: ГУП КК "Кубаньводкомплекс" Митасова Лина Юрьевна