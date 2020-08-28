Краснодарский социальный проект вошел в ТОП-10 по России

/В России/

В условиях стартовавшей в апреле этого года Школы лидеров отцовских проектов «StartПАП» краснодарский отец и активист разработал проект, направленный на решение проблематики травли среди школьников. Проект прошел тщательный отбор и вошел в ТОП-10 отцовских проектов в России по мнению членов Всероссийской общественной организации «Союз отцов».

Согласно опубликованным данным в издании «Факты образования» в исследовании НИУ ВШЭ в российских школах есть серьезные проблемы с психологическим климатом: 37% учеников периодически страдают от буллинга, в том числе 12% подвергались ему несколько раз в неделю. Отметим, что в России чаще всего с травлей сталкиваются подростки из семей с низким социально-экономическим статусом, а также ученики с низкими результатами по всем трем предметам.

Таким образом, в России каждый третий ребенок в возрасте с 7 до 18 лет попадает в условия травли в Интернете, классе или дворе. Буллинг (травля) – это патология, сигнал о том, что дети не смогли справиться с вызовами взросления. При буллинге единственный верный путь – вмешательство взрослых!

С целью разрешения существующей проблематики активист из Краснодара в рамках Школы лидеров отцовских проектов «StartПАП» разработал проект «Папы против травли». Программа «StartПАП» запустилась еще в апреле текущего года по инициативе фонда «Отцовство» и Всероссийской общественной организации «Союз отцов» и реализована при поддержке Фонда президентских грантов. Проект получил менторскую поддержку отцов со всей России и в ближайшее время он будет реализован.

Автор проекта Сергей Киселев, руководитель «Школы безопасности» из Краснодара, отмечает, что «в настоящее время - отрабатывается подготовка методологии антибуллинговых тренингов отцов, ведется набор обучающихся (отцов) на курсы тренеров в Школе безопасности. В новом учебном году в школах России будут проведены антибуллинговые тренинги».

Проект направлен на повышение социального статуса отца в России, его роли в семье и обществе, возвращение модели «отец – это безопасность», формирование системы практической конфликтологии в учебной и бытовой среде, вовлечение отца в воспитание и образование ребенка.

Всего за пять месяцев российские папы организовали свыше 100 инициатив в поддержку родителей, в том числе и в условиях введенной самоизоляции. Было вовлечено свыше 7 000 отцов и членов их семей во всесторонне развивающую деятельность с детьми.

Отличительной особенностью развития отцовских сообществ и реализации их проектов инициативы, реализуемые не профессиональными социологами, а обычными российскими мужчинами. Эти проекты направлены на образование и воспитание детей, культуру речи родителей, спортивные проекты для сложных подростков и детей-сирот, решение проблематики буллинга среди школьников и многое другое.

Краснодарских отцов поддерживают лидеры отцовских сообществ из 57 регионов России.

Источник: Пресс-служба Фонда "Отцовство"