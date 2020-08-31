Известный политолог Александр Кынев совершил поездку по Сибири, оценив ситуацию перед выборами

/В России/

Он поделился с нами соображениями о том, как пройдут выборы в новом формате и что будет с явкой:

- В последнее время все говорят о том, что явка на нынешних выборах будет низкой. Каково ваше мнение?

- Все прошлые годы явка на региональных выборах была примерно той же самой, что в 2014-215 годах, то есть больших колебаний не было. Но в этом году у нас будет трехдневное голосование. Как оно скажется, пока сказать сложно. Я думаю, что оно должно все-таки повысить явку. То есть будет не меньше чем в 2015 году. На социологию ориентироваться точно нельзя, потому что она всегда показывает прогнозную явку выше, чем на самом деле. Люди врут, если их спрашивают в лоб. По Новосибирску явка будет ниже чем в области, но в целом никак не меньше 20%.

- Коронавирус на ситуации скажется?

- Не должен он сказаться. А вот три дня скажутся. Ведь что такое низкая явка? Это – голосование электоральных ядер. То есть голосуют политизированные люди, а «болота» будет очень мало. Придут люди заряженные, те, кто недоволен. Выборы прошлого года в Москве показали, что они будут мотивированы. При этом в последние годы административный привод работает очень плохо, то есть люди приходят, но голосуют назло.

Первого июля впервые за много лет мы отмечали протестное голосование там, где голосуют различные корпоративные структуры: в воинских частях, на закрытых участках, метеостанциях и т.д. Люди пришли голосовать и проголосовали назло! Ситуация сейчас стала хуже чем в прошлом году, поэтому очень может быть, что люди которые придут на выборы по приказу, могут проголосовать назло.

- Как вы относитесь к тому, что голосование будет проходить в течение трех дней?

- Я отношусь к этому резко отрицательно. Считаю, что это вещь очень опасная. Почему? Есть риск, связанный с сохранностью документов, то есть существует возможность подмены бюллетеней. Главная угроза – вбросы. Невозможно урну одинаково контролировать три дня, особенно по ночам.

- Как нынче быть с наблюдателями?

- Заявлено что будет возможность брать наблюдателей из резерва, но посмотрим, как это будет работать на практике. Кроме того, совершенно понятно, что одна партия контролировать не сможет, поэтому нужно кооперироваться. Здесь все союзники независимо от личных отношений. А самое главное, для тех, кто является политизированным избирателем, голосовать в воскресенье, желательно во второй половине дня.

- Как быть с днем тишины?

- Он теряет как бы смысл, хотя закон никто не отменял. Норма в законе остается, и там говорится о дне накануне голосования, то есть о субботе. Так что это тот самый случай, когда попытка очень быстро что-то поменять привела к несуразности. Как у нас водится.