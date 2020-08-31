Для заемщиков наступает "час Х": России грозит вал просроченных долгов

/В России/

Совсем скоро,30 сентября, для российских заемщиков наступит «час Х». В этот день истечет срок подачи заявок на участие в правительственной программе кредитных каникул.

На фоне роста числа проблемных долгов, рекордного (на 8% за полугодие) падения реальных доходов и ожидаемой осенью второй волны коронавируса это вполне может обернуться массовыми неплатежами и личными дефолтами. Люди, которые сегодня по тем или иным объективным причинам не способны платить проценты по автокредиту или ипотеку, через месяц окажутся в финансовом тупике.

Да, острая фаза пандемии, пришедшаяся аккурат на второй квартал, вроде бы позади. Однако именно в мае и июне, когда страна стала постепенно выходить из карантина, заметно вырос уровень просроченной задолженности по розничным кредитам. По данным бюро «Эквифакс», в июне почти 365 тыс. кредитных договоров на сумму 5,9 млрд рублей не обслуживалось более месяца. С апреля их количество увеличилось на 39%, а объем такой просрочки — на 80%. Еще по 269 тыс. кредитов платежи не поступали свыше двух месяцев, причем их объем в июне достиг 5,4 млрд рублей, прибавив с начала кризиса 20%.

С одной стороны, вся эта проблема обрела более тяжелый долговременный характер, с другой — абсолютное число просроченных долгов выросло во всех сегментах кредитования. Так, по итогам июня просрочка по автокредитам (30–59 дней) достигла 517 млн рублей — это на 130% больше, чем в марте. В ипотеке объем кредитов, которые не гасились больше месяца, вырос в 2,2 раза, превысив 600 млн рублей. Доля просрочки по потребкредитам уже в мае преодолела отметку в 9%.

Напомним, с апреля начал действовать закон о кредитных каникулах (106-ФЗ), позволяющий клиентам банков получить отсрочку по займам при ряде условий: инфицирование коронавирусом, потеря работы или снижение официального дохода более чем на 30% за год. Однако на роль панацеи этот документ явно не потянул, хотя и дал кому-то шанс. Как, к примеру, сообщить в банк о потере дохода, если ты занят в «сером» секторе, и тебе платят в конверте? А таких едва ли не полстраны, напоминает ведущий экономист TeleTrade Петр Пушкарев.

В России всего порядка 200 тысяч человек обратились к банкам за предоставлением льготных условий и отсрочке погашения кредитов, отмечает топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. По его словам, это очень маленькая и несерьезная цифра: ведь заемщиков у нас десятки миллионов — едва ли не половина населения. Вопрос в том, как будут выбираться из долговой петли те, кому не посчастливилось уйти на «кредитные каникулы». «Многие граждане готовы сокращать личные расходы, отказываться от дорогостоящих покупок ради одного — выполнения долговых обязательств в установленные сроки», — утверждает Лобода. Что же касается банковской системы, то угрозы для ее стабильности эксперт не видит: банки успели обрасти солидным жирком, в их закромах лежат около 5 трлн рублей, которые к тому же обесцениваются и не работают.

Кстати, в июле ЦБ рекомендовал банкам сохранять кредитные каникулы для тех заемщиков, кто не сможет подтвердить снижение дохода более чем на 30%, требуемое по госпрограмме. Одна из опций для таких клиентов — переход на программу реструктуризации, предлагаемый самими банками. Не исключено, что после 30 сентября именно она станет спасительным вариантом для обладателей безнадежных долгов. Но вряд ли это «благодеяние» банков коснется многих.

Несмотря на отдельные просветы, ситуация на рынке частного кредитования остается крайне сложной, уверяет доктор экономических наук, экс-депутат Госдумы Павел Медведев. Особую тревогу у него вызывает ипотека: чтобы выплачивать проценты по ней, люди набрали сначала потребительских займов в банках, а потом, когда им стали отказывать, ринулись в «объятия» микрофинансовых организаций. А это уже очевидная «петля на шее», считает экономист. Причем, по его словам, в тяжелом положении оказались не только работники бизнес-сферы, но и бюджетники — врачи, учителя, даже сотрудники силовых структур. «Людей оставили без премий и надбавок, с одной голой зарплатой. При этом на всех уровнях, включая государственный, граждан стимулируют к тому, чтобы брать новые ипотечные займы. Такая политика властей чревата массовой просрочкой платежей по кредитам», — предупреждает эксперт.

Источник: https://www.mk.ru/economics/