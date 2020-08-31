Экономист назвал срок девальвации рубля

/В России/

Российский экономист, публицист, блогер, теле- и радиоведущий, бывший чиновник администрации президента России и участник выборов в Госдуму от партии "Родина" Михаил Хазин назвал срок девальвации рубля.

По его мнению, сейчас экономика перестала расти и спасти ее может только девальвация. Поэтому власти пойдут на такой шаг в самое ближайшее время.

Хазин отметил, что у чиновников Минфина и ЦБ нет идей, как выйти из тупика. Они не стали решать проблему глобально и решили купировать лишь отдельные проблемные участки, сообщает Rambler News.

Критикуя экономистов-либералов из правительства, Хазин говорит, что у них не осталось в руках никаких других козырей, кроме девальвации. По его мнению, рубль опустится еще сильнее по отношению к мировым валютам за сентябрь-октябрь.

Отметим, что другие экономисты также предрекали девальвацию рубля, но сообщали, что она уже началась и будет идти медленными темпами.

Источник: https://www.mk.ru/economics/