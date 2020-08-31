Особенности эксплуатации автокранов

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На любой стройплощадке всегда возникает необходимость в доставке и поднятии стройматериалов к месту проведения работ. Конечно, такие изделия достаточно габаритные и тяжелые для выполнения ручного подъёма. Речь идет о плитах и кирпиче, сыпучих смесях, арматуре и разных комплектующих.

В качестве правильного решения проблемы стоит рассмотреть автокраны на базе Камаз, представленные на сайте avtokran.ru. Техника очень надежная и производительная, отличается по параметрам грузоподъёмности. С её помощью без особых сложностей можно выполнять любые виды погрузочно-разгрузочных операций за короткий промежуток времени. Автокраны «ИВАНОВЕЦ» соответствуют нормам Евро-5. В конструкции преобладают высокотехнологичные решения, позволяющие создавать технику со стрелой более 30 м.

В настоящее время автокран позволяет решать огромное количество проблем, возникающих на объектах строительства. Достигается это за счёт многочисленных преимуществ.

Благодаря использованию шасси Камаза, современные автокраны отличается небольшими размерами, хорошей грузоподъёмностью и мобильностью. Такие машины способны передвигаться собственным ходом, что позволит быстро и без дополнительных затрат прибыть на объект, а также не подключать для этого спецтехнику.

Существует много разных модификаций автокранов, что позволит подобрать решение, в зависимости от существующих потребностей и особенностей определенного строительства. При выборе внимание обращаются на максимальную грузоподъемность, вылет стрелы, производительность и другое.

Все новые автокраны характеризуются хорошей грузоподъемностью, что позволяет их использовать даже при возведении сложных многоэтажных объектов. К примеру, автокраны легкого класса позволяют поднимать грузы до 8 тонн, а при помощи тяжелых машин выполняется подъем более 32 тонн груза.

Сфера эксплуатации автокранов просто огромная: от выполнения всевозможных ремонтных операций, строительных и коммунальных работ, до эксплуатации в лесной отрасли и проведения спасательных операций. Исходя из этого, автокраны выступают в качестве отличной альтернативы громоздким стационарным машинам и предоставляют возможность эксплуатироваться на любых территориях.