В почтовых отделениях Кубани можно снять наличные без банкомата

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Для совершения финансовых операций с использованием банковских карт в почтовых отделениях Краснодарского края установлено 1907 pos-терминалов. С их помощью можно снять наличные средства с карты любого банка.

В почтовых отделениях также можно пополнить банковскую карту в случае необходимости, расплатиться за товары и почтовые услуги. Операции по снятию и внесению наличных средств по карте Почта Банка не облагаются комиссией.

За первое полугодие 2020 г. в почтовых отделениях края было совершено более 827 тыс. операций с использованием pos-терминалов, только в июле жители и гости Кубани воспользовались терминалами на Почте свыше 176 тысяч раз.

Чаще всего снимают наличные и пополняют банковские карты в сельских отделениях Восточно-Кубанского почтамта: за полгода здесь проведено более 30 тыс. таких операций. А вот расплачиваются банковской картой чаще всего клиенты Краснодарского почтамта – за полгода они провели 256 тыс. транзакций. В городских отделениях связи краснодарцы оплачивают картой услуги пересылки посылок, заказных писем, приобретают конверты, марки, журналы и другие почтовые товары.

«Pos-терминалы на почте обеспечивают доступ к финансовым услугам жителям станиц и хуторов Кубани, где нет банкоматов. Почтовые отделения находятся в шаговой доступности, поэтому людям удобно рядом с домом снимать наличные или пополнять баланс банковской карты», - отметила директор УФПС Краснодарского края Елена Бабак.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края АО «Почта России»