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России предрекли резкое сокращение численности населения

Численность населения России в 2020 году сократится в пять раз сильнее, чем в предыдущем.

Об этом говорится в проекте единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Происходящее связано с пандемией коронавируса. По итогам 2020 года население, согласно предварительной оценке, сократится на 158 тысяч человек. Только за апрель—июнь число умерших пациентов с COVID-19 составило 27 411 человек. Это максимум за последние 14 лет. По итогам 2006 года население страны уменьшилось на 373,9 тысячи человек.

Выход на положительные темпы общего прироста населения прогнозируется только с 2022 года. Демографы отмечают, что устойчивый прирост населения в России произойдет, если женщины будут рожать как минимум двух детей на протяжении долгого времени.

Источник: https://www.mk.ru/

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Категория: Новости / В России

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