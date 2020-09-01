Названы ненадежные для вкладов банки

/В России/

Каким банкам не стоит доверять свои сбережения, рассказал член Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

В интервью изданию «Прайм», он указал, что надежные кредитные организации предлагают чаще всего процент по вкладам ниже ключевой ставки Банка России.

Хорошую доходность могут давать мелкие банки, но они не всегда надежны. А если кредитная организация предлагает вклады с аномально высокой доходностью, то клиент наверняка потеряет деньги, пишет Кричевский.

Эксперт также рассказал о применяемых к банкам санкциям, которые дают процент выше среднего. Этим организациям могут вменить недобросовестную конкуренцию и демпинг. Кроме того, обещание высоких доходов - повод задуматься о том, возможно ли будет получить не только заработные деньги, но даже свои собственные назад. Часто при малейшей нестабильности банки подают на банкротство, тем более, если в отношении них введены санкции.

Возврат денег через Агентство по страхованию вкладам может стать «довольно длительной историей», способной «помотать нервы», заключил Кричевский.

Источник: https://www.mk.ru/