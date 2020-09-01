В России сокращается население

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Численность населения России в 2020 году сократится на 158 тысяч человек, что станет рекордом за последние 14 лет, сообщил РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Как пишет издание, в документе указывается, что выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года.

Более масштабное сокращение населения в стране наблюдалось по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тысячи человек. В этот раз такие данные связали с пандемией коронавируса.

В России плохо контролируется ситуация с демографией, заявил в интервью радио Sputnik председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

"Главная причина заключается в том, что практически никто не контролирует ситуацию с демографией в стране. Все реагируют на некие точечные моменты. Ситуация настолько серьезна, что она требует обсуждения принципиального характера, а не только точечно. Основной вопрос, что в стране никто этим не занимается. Даже знаменитый 204 майский указ, от которого у нас были созданы национальные проекты, в своей старой версии ставил пусть и фантастическую цель выйти на устойчивый естественный прирост населения к 2024 году, а сейчас, после изменения национальных целей, вообще исчез показатель естественного прироста. И это понятно, потому что в ближайшие 15 лет его не будет. И появился показатель численности населения, завязанный на миграции. То есть фактически мы от демографии ушли к миграции. Хитро ли это с точки зрения бюрократической эквилибристики? Да, хотя и примитивно. По-государственному ли это? Конечно же, нет", - отметил эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/