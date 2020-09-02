Начался прием работ от соискателей Национальной премии им. Ежевского А.А.

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Ассоциация «Росспецмаш», которая является учредителем Национальной премии им. Ежевского А.А.. объявляет о начале приёма работ студентов-участников конкурса. К участию приглашаются студенты из Краснодарского края.

Проекты будут приниматься по 20 сентября 2020 года включительно. Их необходимо присылать на адрес konkurs@rosspetsmash.ru.

В 2018 году лауреатом Премии стал студент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» Кирилл Рытов с проектом «Дифференциал разблокировки».

Конкурс проводится при поддержке Минпромторга России, стратегическим партнером премии в 2020 г. выступает Петербургский тракторный завод.

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся 2-4 курсов бакалавриата и 2-5 курсов специалитета. Студенты должны обучаться по специальностям, связанным с разработкой и конструированием сельхозмашин. Основными критериями для оценки соискателей являются высокие результаты в учебе и научных исследованиях наряду с активным участием в жизни вуза.

По словам директора Ассоциации «Росспецмаш» Аллы Елизаровой, одной из приоритетных задач для отечественного сельхозмашиностроения является решение кадрового вопроса. Во многом от молодых и талантливых инженеров-конструкторов будет зависеть уровень конкурентоспособности и эффективности российской сельхозтехники. Будущее за цифровизацией сельского хозяйства, которую невозможно представать без высококвалифицированных кадров.

Премия позволяет не только найти и поддержать учащихся профильных вузов, но также наладить взаимодействие между учебными заведениями и заводами, вплоть до решения вопросов о последующем трудоустройстве победителей конкурса на самые современные российские производства.

Оценивать работы соискателей Национальной премии им. Ежевского А.А. будут руководители ведущих российских заводов по производству сельхозтехники, руководство Ассоциации «Росспецмаш», Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения, ФГУП «НАМИ» и журнала AGROREPORT.

Подведение итогов Премии состоится 3 ноября – в день рождения Александра Александровича Ежевского. Торжественное награждение пройдет на площадке Петербургского тракторного завода в городе Санкт-Петербург в ноябре.

Источник: PR-служба Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Ассоциации «Росспецмаш»)