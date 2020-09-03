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Победителями IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали 160 городов
Федеральная комиссия IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды подвела его итоги.
Согласно решению правительства, призовой фонд на четвертый и последующие конкурсы будет увеличен в два раза — с пяти до десяти миллиардов рублей. Таким образом, в рамках конкурса в 2021-2022 гг. будут реализованы сразу 160 проектов, заявил на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Конкурс проводится уже не первый год. Ежегодно определялось не менее 80 победителей. В этот раз правительство расширило возможности для участия в конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды. Специальная комиссия будет отбирать уже 160 победителей. Соответствующее постановление подписано. Главное, что все представленные проекты делают удобнее для людей малые города и исторические поселения», — заявил Михаил Мишустин.
Заседание федеральной комиссии, на котором подвели итоги IV Всероссийского конкурса, состоялось в конце августа. Всего на участие в четвертом конкурсе была подана 301 заявка из 76 субъектов. Из них победителями, благодаря новому постановлению правительства, стали 160 проектов. В 2021-2022 гг. более 60 регионов получат субсидии из федерального бюджета на реализацию конкурсных объектов.
Как отметили члены федеральной комиссии, качество заявок растет: за прошедшие годы в ряде субъектов сформировались сильные команды из специалистов различных сфер, которые представляют на конкурс проработанные, качественные идеи, активно вовлекают и опрашивают жителей. Наибольшее число проектов по итогам четвертого конкурса будет реализовано в республиках Башкортостан и Татарстан, Иркутской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Саратовской, Свердловской и Тверской областях.
«Увеличение денежного фонда конкурса в два раза станет ощутимой поддержкой нашим малым городам, которые составляют абсолютное большинство — из 1118 российских городов более 950 относятся к малым и историческим. Особенно это важно в условиях коронавируса, когда бюджеты поселений испытывают дополнительную нагрузку. Поэтому конкурс решает сразу несколько важных задач: благодаря ему мы задаем новый уровень качества жизни вне мегаполисов, поддерживаем местных предпринимателей и помогаем привлечению крупных инвесторов», — подчеркнул министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.
«По условиям конкурса участники должны представить проект, соответствующий сразу нескольким требованиям, — в их числе просчитанная экономическая эффективность, привязка к другим программам развития. Но, пожалуй, важнейшее условие — одобрение и поддержка проекта самими жителями. Именно они — главный заказчик изменений, они ждут комфорта, среды, в которой приятно находиться. И граждане болеют за свои города всей душой — даже во время самоизоляции жители устраивали онлайн-флешмобы в поддержку проектов, детали общие видео, активно вносили предложения и участвовали в слушаниях», — отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.
Источник: Жилье и городская среда