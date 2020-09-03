Победителями IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали 160 городов

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Федеральная комиссия IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды подвела его итоги.

Согласно решению правительства, призовой фонд на четвертый и последующие конкурсы будет увеличен в два раза — с пяти до десяти миллиардов рублей. Таким образом, в рамках конкурса в 2021-2022 гг. будут реализованы сразу 160 проектов, заявил на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Конкурс проводится уже не первый год. Ежегодно определялось не менее 80 победителей. В этот раз правительство расширило возможности для участия в конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды. Специальная комиссия будет отбирать уже 160 победителей. Соответствующее постановление подписано. Главное, что все представленные проекты делают удобнее для людей малые города и исторические поселения», — заявил Михаил Мишустин.

Заседание федеральной комиссии, на котором подвели итоги IV Всероссийского конкурса, состоялось в конце августа. Всего на участие в четвертом конкурсе была подана 301 заявка из 76 субъектов. Из них победителями, благодаря новому постановлению правительства, стали 160 проектов. В 2021-2022 гг. более 60 регионов получат субсидии из федерального бюджета на реализацию конкурсных объектов.

Как отметили члены федеральной комиссии, качество заявок растет: за прошедшие годы в ряде субъектов сформировались сильные команды из специалистов различных сфер, которые представляют на конкурс проработанные, качественные идеи, активно вовлекают и опрашивают жителей. Наибольшее число проектов по итогам четвертого конкурса будет реализовано в республиках Башкортостан и Татарстан, Иркутской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Саратовской, Свердловской и Тверской областях.

«Увеличение денежного фонда конкурса в два раза станет ощутимой поддержкой нашим малым городам, которые составляют абсолютное большинство — из 1118 российских городов более 950 относятся к малым и историческим. Особенно это важно в условиях коронавируса, когда бюджеты поселений испытывают дополнительную нагрузку. Поэтому конкурс решает сразу несколько важных задач: благодаря ему мы задаем новый уровень качества жизни вне мегаполисов, поддерживаем местных предпринимателей и помогаем привлечению крупных инвесторов», — подчеркнул министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.

«По условиям конкурса участники должны представить проект, соответствующий сразу нескольким требованиям, — в их числе просчитанная экономическая эффективность, привязка к другим программам развития. Но, пожалуй, важнейшее условие — одобрение и поддержка проекта самими жителями. Именно они — главный заказчик изменений, они ждут комфорта, среды, в которой приятно находиться. И граждане болеют за свои города всей душой — даже во время самоизоляции жители устраивали онлайн-флешмобы в поддержку проектов, детали общие видео, активно вносили предложения и участвовали в слушаниях», — отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.

Источник: Жилье и городская среда