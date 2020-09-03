Ефремов в последнем слове назвал алкоголь злом и пообещал «не отмазываться»

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Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, в своем последнем слове заявил, что алкоголь — дикое зло и сказал, что «не будет отмазываться». Об этом в четверг, 3 сентября, со ссылкой на выступление артиста в Пресненском суде Москвы сообщает РИА Новости.

Ефремов заявил, что пришел в суд, чтобы «решить все честно», а также повторил, что признает свою вину и искреннее раскаивается. Приговор актеру огласят 8 сентября.

Ранее 3 сентября Эльман Пашаев, адвокат Ефремова, попросил суд не лишать свободы его подзащитного. Защитник заявил, что согласен на любые меры, не связанные с лишением свободы, или «хотя бы на колонию-поселение».

Сам Ефремов перевел три рубля родственникам Сергея Захарова, погибшего в смертельном ДТП. Пашаев, выступая на прениях в Пресненском суде Москвы, рассказал, что вдове, брату и сыну Захарова было отправлено по одному рублю. Эту сумму в качестве иска о компенсации морального вреда заявили трое потерпевших.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит произошедшего.

Источник: https://lenta.ru