ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГЕЛЕНДЖИКА СТАЛО В 4,5 РАЗА БОЛЬШЕ

/В России/

По данным ГО и ЧС, с начала текущего года зафиксировано 30 лесных пожаров, в то время как за весь 2019 год их было всего семь. В этой связи на территории региона и муниципалитета введет самый высокий – пятый уровень пожароопасности.

Чтобы предупредить возникновение огня в лесу, на территории Большого Геленджика проводятся ежедневные рейды межведомственной группы, куда входят представители МЧС, Лесопожарного центра, полиции, казачества и администрации курорта.Сегодня профилактический рейд был проведен в Дивноморском внутригородском округе.

Во время обхода территории Голубой бездны, комиссия не обнаружила ни одного горящего костра у отдыхающих с палатками туристов. Однако даже их нахождение в лесу запрещено в период повышенной пожароопасности. Поэтому всем отдыхающим члены комиссии настойчиво рекомендовали покинуть лесной массив.

Большинство отдыхающих с пониманием отнеслись к словам проверяющих и пообещали оперативно собрать вещи и уехать. Сдержат ли они даное слово – проверит очередная мониторинговая группа. В противном случае на них будут оставлены административные протоколы.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик