Россиян станет меньше на 40 миллионов. Что делать?

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В России к 2100 году останется всего 106 миллионов человек, прогнозирует американский ученый Али Мокдад. Что надо сделать уже сейчас, чтобы этого не произошло, рассказал в интервью радио Sputnik директор института демографических исследований ФНИСЦ РАН Сергей Рязанцев.

Через 80 лет население России сократится с 146 миллионов человек до 106. Такой прогноз дал один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли директор Университета здоровья населения штата Вашингтон профессор Али Мокдад, сообщают РИА Новости.

При этом, этот прогноз пока можно считать предварительным, ведь на него может негативно повлиять ситуация с коронавирусом.

У России есть шанс избежать столь резкого демографического спада, но для этого надо действовать уже сейчас. Как именно, рассказал радио Sputnik член-корреспондент РАН Сергей Рязанцев.

"Нашему государству над было озаботиться этой проблемой давно. Хотя сейчас у нас реализуется национальный проект "Демография". Однако он мне представляется не идеальным, поскольку это набор мер, а не комплексный подход. Нужна стратегия вывода страны из демографического кризиса. Там должны быть блоки: поддержка рождаемости, сокращение смертности, улучшение самосохранительного поведения людей, привлечение мигрантов в страну и сокращение эмиграционного оттока из страны", - уверяет член-корреспондент РАН.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/