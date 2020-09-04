«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за август 2020 года

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В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в августе 2020 года.

Главы регионов Южного ФО:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс 1 +1 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 11 800 76 281,6 2 +1 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 12 857 72 721,7 3 -2 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 12 100 63 380,1 4 0 РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович Севастополь 6 079 28 712,1 5 0 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 5 663 17 145,1 6 +1 ХАСИКОВ Бату Сергеевич Калмыкия 1 754 11 859,0 7 -1 КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич Адыгея 1 950 11 652,2 8 0 БАБУШКИН Игорь Юрьевич Астраханская обл. 1 855 7 822,7

Комментарии:

В Южном федеральном округе в августе 2020 года лидерами по МедиаИндексу стали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава Крыма Сергей Аксенов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел в Большом Утрише заседание оперативного штаба по ликвидации масштабного пожара, совершив до этого облет территории. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пожар в государственном заповеднике "Утриш" полностью ликвидирован. Вениамин Кондратьев поблагодарил пожарных, спасателей, добровольцев и других участников тушения огня. Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудили реализацию на Кубани национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". В ходе обсуждения глава региона предложил добавить к уже включенным в программу предприятиям санитарно-курортный комплекс.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на Кубани режим повышенной готовности в связи с коронавирусом продлится до 3 сентября.

Глава государства Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Губернатор Ростовской области Василий Голубев вместе с ветеранами, молодежью, представителями поисковых организаций принял участие в церемонии открытия народного военно-исторического музейного комплекса на Самбеке.

Аграрии Ростовской области завершили хлебоуборку, собрав 11,68 миллиона тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, что является лучшим показателем в России, сообщил журналистам губернатор Василий Голубев. Губернатор Ростовской области Василий Голубев впервые выступил с бюджетным посланием перед членами областного правительства.

Торжественный запуск водовода, проложенного военными от Тайганского до Симферопольского водохранилища, прошел в столице Крыма. В церемонии запуска трубопровода участвовали заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков и глава Крыма Сергей Аксенов.

В Крыму запустили рабочее движение по трассе "Таврида". Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал трассу "Таврида" дорогой жизни и ключевым объектом транспортной инфраструктуры полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов во время открытия федеральной трассы "Таврида" заявил, что все работники будут распределены на строительство других крымских дорог. Также СМИ сообщали, что глава Крыма Сергей Аксенов уволил директора "Крымавтодора" Дмитрия Кривенко из-за некачественного строительства дорог.

Главы регионов в августе 2020 года:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 37 831 313 529,9 2 +6 ХАБИРОВ Радий Фаритович Башкортостан 18 696 160 298,5 3 -1 ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович Хабаровский край 14 343 159 408,1 4 -1 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 20 388 129 191,9 5 -1 БЕГЛОВ Александр Дмитриевич Санкт-Петербург 15 074 126 687,4 6 +4 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 13 804 93 580,2 7 +4 КОБЗЕВ Игорь Иванович Иркутская обл. 12 511 80 907,0 8 +6 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 11 800 76 281,6 9 -4 НИКИТИН Глеб Сергеевич Нижегородская обл. 17 978 75 150,6 10 +6 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 12 857 72 721,7 11 +4 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 7 228 67 713,0 12 -3 ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович Челябинская обл. 10 125 66 644,3 13 -6 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 12 100 63 380,1 14 +17 ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич Архангельская обл. 6 993 48 860,3 15 +10 МАХОНИН Дмитрий Николаевич Пермский край 7 848 48 345,9 16 +7 УЙБА Владимир Викторович Коми 7 021 46 872,5 17 +3 ТРАВНИКОВ Андрей Александрович Новосибирская обл. 6 627 44 244,3 18 +15 СОЛОДОВ Владимир Викторович Камчатский край 5 638 43 074,9 19 -7 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 5 951 42 389,3 20 -7 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 12 552 41 003,0 21 +24 АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич Ямало-Ненецкий АО 4 838 40 673,3 22 -3 АЗАРОВ Дмитрий Игоревич Самарская обл. 6 259 38 489,4 23 -17 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 6 871 37 406,4 24 -7 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 8 600 37 164,0 25 -4 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 5 714 36 902,9 26 -4 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич Республика Саха 4 777 34 023,2 27 +8 МООР Александр Викторович Тюменская обл. 3 496 32 798,1 28 -10 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Приморский край 5 205 32 030,2 29 +10 РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович Севастополь 6 079 28 712,1 30 -4 ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич Псковская обл. 5 137 26 803,8 31 -7 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская обл. 7 147 26 790,9 32 -5 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 7 122 26 687,0 33 +23 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 5 332 26 679,3 34 0 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 4 801 25 980,2 35 +14 БУРКОВ Александр Леонидович Омская обл. 3 377 24 003,1 36 +42 КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич Тыва 2 401 23 763,2 37 -8 ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич Кемеровская обл. 5 416 23 652,4 38 -6 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 4 845 23 445,2 39 +27 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 3 653 23 381,1 40 +20 ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович Еврейская автономная обл. 2 691 22 931,0 41 +1 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 5 567 22 505,8 42 +2 ОРЛОВ Василий Александрович Амурская область 3 685 22 221,0 43 -6 ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович Карелия 3 387 21 275,2 44 -16 ЧИБИС Андрей Владимирович Мурманская обл. 3 874 20 840,4 45 +12 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 5 585 20 318,4 46 -8 НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич Чувашия 8 121 20 296,9 47 -1 АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калиниградская обл. 2 930 20 014,0 48 -18 ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич Сахалинская обл. 3 082 19 843,0 49 +13 ШУМКОВ Вадим Михайлович Курганская обл. 2 633 19 414,0 50 +2 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 3 311 19 372,2 51 -10 ТОМЕНКО Виктор Петрович Алтайский край 4 328 19 235,7 52 +2 ПАСЛЕР Денис Владимирович Оренбургская обл. 3 079 19 013,3 53 -13 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 4 452 18 965,1 54 +19 НОСОВ Сергей Константинович Магаданская обл. 2 537 18 892,1 55 +8 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 5 791 18 752,2 56 -8 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 5 663 17 145,1 57 -6 БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович Удмуртия 2 598 16 868,0 58 -5 КУВШИННИКОВ Олег Александрович Вологодская обл. 3 382 16 302,0 59 -12 ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич Дагестан 5 085 15 599,0 60 -1 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 3 340 15 509,0 61 +3 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 762 15 317,6 62 -4 ОСИПОВ Александр Михайлович Забайкальский край 2 134 13 733,0 63 -27 УСС Александр Викторович Красноярский край 3 743 12 933,1 64 +10 ХАСИКОВ Бату Сергеевич Калмыкия 1 754 11 859,0 65 +2 КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич Адыгея 1 950 11 652,2 66 +14 ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович Марий Эл 2 013 10 501,0 67 -2 ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич Бурятия 2 053 10 334,0 68 +3 КОНОВАЛОВ Валентин Олегович Хакасия 2 651 10 184,0 69 -14 ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич Томская обл. 2 335 9 708,4 70 -9 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 2 741 9 489,5 71 +1 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 2 781 9 001,0 72 -3 БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович Северная Осетия - Алания 2 120 8 953,2 73 -5 НИКИТИН Андрей Сергеевич Новгородская обл. 2 017 8 040,2 74 +1 БАБУШКИН Игорь Юрьевич Астраханская область 1 855 7 822,7 75 -32 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 2 813 7 800,1 76 0 ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесия 1 432 7 558,1 77 -7 КОПИН Роман Валентинович Чукотский АО 1 188 7 428,1 78 +7 КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович Ингушетия 1 092 6 082,0 79 +2 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 036 5 800,1 80 +3 ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич Мордовия 1 242 5 738,0 81 +1 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская обл. 1 599 5 122,6 82 -32 БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич Ненецкий АО 938 4 722,0 83 +1 КОКОВ Казбек Валерьевич Кабардино-Балкария 848 4 433,0 84 -5 ХОРОХОРДИН Олег Леонидович Республика Алтай 1 007 4 250,0 85 -8 ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович Кировская обл. 1 317 3 159,2

Источник: Медиалогия