«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за август 2020 года
В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в августе 2020 года.
Главы регионов Южного ФО:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
сообщений
|
МедиаИндекс
|
1
|
+1
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
11 800
|
76 281,6
|
2
|
+1
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
12 857
|
72 721,7
|
3
|
-2
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
12 100
|
63 380,1
|
4
|
0
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
6 079
|
28 712,1
|
5
|
0
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
5 663
|
17 145,1
|
6
|
+1
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 754
|
11 859,0
|
7
|
-1
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
1 950
|
11 652,2
|
8
|
0
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская обл.
|
1 855
|
7 822,7
Комментарии:
В Южном федеральном округе в августе 2020 года лидерами по МедиаИндексу стали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава Крыма Сергей Аксенов.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел в Большом Утрише заседание оперативного штаба по ликвидации масштабного пожара, совершив до этого облет территории. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пожар в государственном заповеднике "Утриш" полностью ликвидирован. Вениамин Кондратьев поблагодарил пожарных, спасателей, добровольцев и других участников тушения огня. Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудили реализацию на Кубани национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". В ходе обсуждения глава региона предложил добавить к уже включенным в программу предприятиям санитарно-курортный комплекс.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на Кубани режим повышенной готовности в связи с коронавирусом продлится до 3 сентября.
Глава государства Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Губернатор Ростовской области Василий Голубев вместе с ветеранами, молодежью, представителями поисковых организаций принял участие в церемонии открытия народного военно-исторического музейного комплекса на Самбеке.
Аграрии Ростовской области завершили хлебоуборку, собрав 11,68 миллиона тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, что является лучшим показателем в России, сообщил журналистам губернатор Василий Голубев. Губернатор Ростовской области Василий Голубев впервые выступил с бюджетным посланием перед членами областного правительства.
Торжественный запуск водовода, проложенного военными от Тайганского до Симферопольского водохранилища, прошел в столице Крыма. В церемонии запуска трубопровода участвовали заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков и глава Крыма Сергей Аксенов.
В Крыму запустили рабочее движение по трассе "Таврида". Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал трассу "Таврида" дорогой жизни и ключевым объектом транспортной инфраструктуры полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов во время открытия федеральной трассы "Таврида" заявил, что все работники будут распределены на строительство других крымских дорог. Также СМИ сообщали, что глава Крыма Сергей Аксенов уволил директора "Крымавтодора" Дмитрия Кривенко из-за некачественного строительства дорог.
Главы регионов в августе 2020 года:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
сообщений
|
МедиаИндекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
37 831
|
313 529,9
|
2
|
+6
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
18 696
|
160 298,5
|
3
|
-1
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
14 343
|
159 408,1
|
4
|
-1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
20 388
|
129 191,9
|
5
|
-1
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
15 074
|
126 687,4
|
6
|
+4
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
13 804
|
93 580,2
|
7
|
+4
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
12 511
|
80 907,0
|
8
|
+6
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
11 800
|
76 281,6
|
9
|
-4
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
17 978
|
75 150,6
|
10
|
+6
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
12 857
|
72 721,7
|
11
|
+4
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
7 228
|
67 713,0
|
12
|
-3
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
10 125
|
66 644,3
|
13
|
-6
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
12 100
|
63 380,1
|
14
|
+17
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
6 993
|
48 860,3
|
15
|
+10
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
7 848
|
48 345,9
|
16
|
+7
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
7 021
|
46 872,5
|
17
|
+3
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
6 627
|
44 244,3
|
18
|
+15
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
5 638
|
43 074,9
|
19
|
-7
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
5 951
|
42 389,3
|
20
|
-7
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
12 552
|
41 003,0
|
21
|
+24
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
4 838
|
40 673,3
|
22
|
-3
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
6 259
|
38 489,4
|
23
|
-17
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
6 871
|
37 406,4
|
24
|
-7
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
8 600
|
37 164,0
|
25
|
-4
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
5 714
|
36 902,9
|
26
|
-4
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
4 777
|
34 023,2
|
27
|
+8
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
3 496
|
32 798,1
|
28
|
-10
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
5 205
|
32 030,2
|
29
|
+10
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
6 079
|
28 712,1
|
30
|
-4
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
5 137
|
26 803,8
|
31
|
-7
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
7 147
|
26 790,9
|
32
|
-5
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 122
|
26 687,0
|
33
|
+23
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
5 332
|
26 679,3
|
34
|
0
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 801
|
25 980,2
|
35
|
+14
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
3 377
|
24 003,1
|
36
|
+42
|
КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|
Тыва
|
2 401
|
23 763,2
|
37
|
-8
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
5 416
|
23 652,4
|
38
|
-6
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
4 845
|
23 445,2
|
39
|
+27
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
3 653
|
23 381,1
|
40
|
+20
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
2 691
|
22 931,0
|
41
|
+1
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
5 567
|
22 505,8
|
42
|
+2
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3 685
|
22 221,0
|
43
|
-6
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
3 387
|
21 275,2
|
44
|
-16
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
3 874
|
20 840,4
|
45
|
+12
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
5 585
|
20 318,4
|
46
|
-8
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
8 121
|
20 296,9
|
47
|
-1
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
2 930
|
20 014,0
|
48
|
-18
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
3 082
|
19 843,0
|
49
|
+13
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 633
|
19 414,0
|
50
|
+2
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
3 311
|
19 372,2
|
51
|
-10
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
4 328
|
19 235,7
|
52
|
+2
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 079
|
19 013,3
|
53
|
-13
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
4 452
|
18 965,1
|
54
|
+19
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
2 537
|
18 892,1
|
55
|
+8
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
5 791
|
18 752,2
|
56
|
-8
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
5 663
|
17 145,1
|
57
|
-6
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
2 598
|
16 868,0
|
58
|
-5
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
3 382
|
16 302,0
|
59
|
-12
|
ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич
|
Дагестан
|
5 085
|
15 599,0
|
60
|
-1
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
3 340
|
15 509,0
|
61
|
+3
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 762
|
15 317,6
|
62
|
-4
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
2 134
|
13 733,0
|
63
|
-27
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
3 743
|
12 933,1
|
64
|
+10
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 754
|
11 859,0
|
65
|
+2
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
1 950
|
11 652,2
|
66
|
+14
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
2 013
|
10 501,0
|
67
|
-2
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
2 053
|
10 334,0
|
68
|
+3
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 651
|
10 184,0
|
69
|
-14
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
2 335
|
9 708,4
|
70
|
-9
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
2 741
|
9 489,5
|
71
|
+1
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
2 781
|
9 001,0
|
72
|
-3
|
БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович
|
Северная Осетия - Алания
|
2 120
|
8 953,2
|
73
|
-5
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 017
|
8 040,2
|
74
|
+1
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
1 855
|
7 822,7
|
75
|
-32
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
2 813
|
7 800,1
|
76
|
0
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 432
|
7 558,1
|
77
|
-7
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
1 188
|
7 428,1
|
78
|
+7
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 092
|
6 082,0
|
79
|
+2
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 036
|
5 800,1
|
80
|
+3
|
ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич
|
Мордовия
|
1 242
|
5 738,0
|
81
|
+1
|
САВЧЕНКО Евгений Степанович
|
Белгородская обл.
|
1 599
|
5 122,6
|
82
|
-32
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
938
|
4 722,0
|
83
|
+1
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
848
|
4 433,0
|
84
|
-5
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 007
|
4 250,0
|
85
|
-8
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
1 317
|
3 159,2
Источник: Медиалогия