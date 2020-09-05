В Германии рассказали о неуязвимости России

/В России/

Во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Россия значительно нарастила свои валютные резервы, которые сделали страну неуязвимой перед западными санкциями.

Как пишет немецкое издание Die Welt, объем валютных резервов установил новый рекорд и достиг 600 млрд долларов. По словам эксперта консалтинговой компании Macro-Advisory Криса Вифера, у РФ пятые по величине резервы в мире и маленький госдолг, в связи с чем российские власти находятся в комфортном состоянии и не слишком уязвимы в геополитическом плане.

Немецкие аналитики отмечают, что российская экономика стала стабильнее, чем была во времена предыдущих финансовых кризисов. А вероятность дефолта оценивается лишь в 6% (в предыдущие кризисы – 30%).

Вифер напомнил, что в начале 2015 года, когда размер резервов достиг 350 млрд долларов, России предсказывали банкротство. Но отказ от доллара и наращивание запасов золота укрепили экономику, так как цены на драгметалл подскочили. При этом роста благосостояния населения не произошло, в связи с чем Запад может делать ставку только на недовольство российских граждан, подчеркнули эксперты.

Источник: https://www.mk.ru/economics/