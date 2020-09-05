В Германии рассказали о неуязвимости России
Во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Россия значительно нарастила свои валютные резервы, которые сделали страну неуязвимой перед западными санкциями.
Как пишет немецкое издание Die Welt, объем валютных резервов установил новый рекорд и достиг 600 млрд долларов. По словам эксперта консалтинговой компании Macro-Advisory Криса Вифера, у РФ пятые по величине резервы в мире и маленький госдолг, в связи с чем российские власти находятся в комфортном состоянии и не слишком уязвимы в геополитическом плане.
Немецкие аналитики отмечают, что российская экономика стала стабильнее, чем была во времена предыдущих финансовых кризисов. А вероятность дефолта оценивается лишь в 6% (в предыдущие кризисы – 30%).
Вифер напомнил, что в начале 2015 года, когда размер резервов достиг 350 млрд долларов, России предсказывали банкротство. Но отказ от доллара и наращивание запасов золота укрепили экономику, так как цены на драгметалл подскочили. При этом роста благосостояния населения не произошло, в связи с чем Запад может делать ставку только на недовольство российских граждан, подчеркнули эксперты.
Источник: https://www.mk.ru/economics/