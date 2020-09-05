Чубайс заявил о необходимости ввести новый «жесткий» налог

/В России/

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что в России необходимо принять «нормальный жесткий» законопроект, который предусматривал бы обязывал компании платить за выбросы углекислого газа в атмосферу.

Об этом Чубайс заявил на круглом столе «Деловой России» об углеродном регулировании. По мнению Чубайса, закон о регулировании выбросов в атмосферу, который был в разработке на протяжении пяти лет и до сих пор не был утвержден, стоит «выбросить в мусорное ведро» в силу его бесполезности.

«Пока это беззубый закон абсолютно ни о чем, его нужно выбросить в мусорное ведро», - заявил глава «Роснано»

Вместо него нужен закон, устанавливающий для компаний квоту и плату за загрязнение воздуха, что приведет к высокому спросу на энергоэффективные решения. Даже первоначально небольшая плата уже заставит предприятия следить за уровнем выброса парниковых газов.

В свою очередь, глава Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил против жестких мер в отношении отечественных компаний. По его словам, углеродный налог увеличит нагрузку на бизнес и нанесет ущерб экономике страны, пишет РБК.

Источник: https://www.mk.ru/economics/