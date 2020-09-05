Власти внесут кардинальные поправки в стандарты прожиточного минимума

/В России/

Власти намерены положить конец бесконечным манипуляциям с прожиточным минимумом (ПМ) на местах.

К этой практике, руководствуясь собственными соображениями, регулярно прибегают региональные власти, что приводит к урезанию пенсий и других социальных выплат россиян. По замыслу правительства, в самое ближайшее время необходимо ввести тотальный запрет на понижение регионального ПМ, даже если подешевеет потребительская корзина, отталкиваясь от которой прожиточный минимум и рассчитывается. По словам экспертов, это позволит получить реальную, а не искаженную картину бедности в российской глубинке. Инициатива, судя по утечкам в СМИ, обсуждалась на недавнем совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой. Соответствующий пункт предполагается внести в законопроект об определении величины прожиточного минимума. Кроме того, раз в пять лет величина ПМ будет рассчитываться по новой методике: в целом по России – на основе базового набора продуктов, а для субъектов – с учетом специального коэффициента (соотношение величины федерального ПМ и медианного дохода в каждом отдельном регионе).

Напомним, что в настоящее время показатель прожиточного минимума рассчитывается для каждого региона отдельно раз в квартал на основании минимальной потребительской корзины. Она состоит из определенных Росстатом продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг. Прожиточный минимум — это стоимость такой потребительской корзины, плюс обязательные платежи и сборы. ПМ может повышаться или понижаться в зависимости от уровня цен на товары и услуги. Общероссийский ПМ определяется правительством - также ежеквартально. Сейчас, в III квартале 2020-го он составляет 12 392 рубля для трудоспособного населения.

Так вот, несмотря на постоянный рост инфляции, снижение прожиточного минимума в настоящее время случается довольно часто: регионы пользуются тем. Что какие-то продукты из потребительской корзины локально могут дешеветь, и на этом основании уменьшают ПМ на очередной квартал. Скажем, во II квартале этого года по сравнению ПМ трудоспособного населения сократился (по сравнению с предыдущим) в Ямало-Ненецком АО, в Севастополе, в Свердловской и Смоленской областях – в среднем на 150-200 рублей. Казалось бы, мелочь – но проблема в том, что именно к величине ПМ привязаны всевозможные социальные выплаты, особенно для малоимущих. Они-то и являются главными жертвами подобных манипуляций местных властей.

Алгоритмы определения прожиточного минимума и наполнение потребительской корзины неоднократно подвергались критике, в том числе со стороны президента. В январе 2020 года Владимир Путин заявил о необходимости пересмотреть структуру потребкорзины, увеличив в ней долю овощей, фруктов, мяса и рыбы. Затем он предложил внести поправку в Конституцию, согласно которой МРОТ не должен быть меньше ПМ. Что касается нынешнего нововведения, то его поддержал глава социального комитета Госдумы Ярослав Нилов. По словам парламентария, регионы не должны манипулировать прожиточным минимумом ради экономии. В целом же ПМ в России очевидно занижен, соответственно, занижен и минимальный размер оплаты труда. «Труд у нас недооценен. МРОТ получают порядка 4 млн граждан, большинство из них работает в бюджетной сфере», - рассуждает Нилов. В этом году, добавляет депутат, из-за манипуляций с региональным ПМ получатели маленьких страховых и социальных пенсий столкнулись с издевательски крошечными прибавками, порой размером в рубль, два или десять».

«По сути, мы сейчас возвращаемся к проверенному советскому подходу, - поясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. – В 1991 году Госкомтруд СССР утвердил единую методику расчета ПМ, на основании указа президента о минимальном потребительском бюджете».

В соответствие с этой методикой только центральное правительство вправе определять базовый набор продуктов питания, жилищно-коммунальных услуг, одежды и так далее. А региональная потребительская корзина может быть дополнена лишь какими-то местными экзотическими элементами: условно говоря, арктическим омулем на Чукотке. Ее ценовые параметры пересчитываются при помощи коэффициентов - республиканских и районных.

Вообще, отмечает Сафонов, губернаторы не особо заинтересованы в том, чтобы демонстрировать подлинную картину бедности на вверенных им территориях. Борьбой с бедностью они не занимаются, поскольку дивидендов это не приносит – ни политических, ни экономических. Так что предлагаемый ныне подход вполне здравый, поскольку ставит крест на возможности менять структуру потребительской корзины, а значит, и ПМ по своему усмотрению. Плюс, этот механизм позволит более четко осуществлять бюджетное планирование, производить более грамотные расчеты и в случае необходимости направить в слабые регионы дополнительные трансферты.

Хронический недостаток средств – известный бич отечественной глубинки. Первое полугодие 2020 года 47 регионов завершили с бюджетным дефицитом. Суммарный «минус» за январь-июнь составил 213 млрд рублей. При этом правительство выделило 200 млрд рублей в качестве экстренной помощи субъектам РФ, чтобы те не провалили программу соцобязательств перед гражданами. Как сообщил Минфин, осенью планируется еще один транш в размере 100 млрд рублей.

Величина прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения (в рублях):

III квартал 2019 года 11012

IV квартал 2019 года 10609

I квартал 2020 года 10843

II квартал 2020 года 11468

ПМ для трудоспособного населения составляет 12392 рубля.

Источник: https://www.mk.ru/economics/