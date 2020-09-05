Эксперты предсказали курс рубля к концу года

/В России/

При благоприятном сценарии за ближайшие 3-4 месяца курс российской национальной валюты может укрепиться на уровне 70 рублей за доллар и 84 рубля за евро, пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Вместе с тем эксперты считают такое развитие событий маловероятным, так как на курс валют влияют различные причины, как в России, так и за ее пределами.

Во-первых, речь идет о стоимости нефти. По мнению главного аналитика «ТелеТрейд» Марка Гойхман, цена нефти марки Brent имеет все шансы вновь достичь 40-42$ после окончания ураганов в нефтеносном Мексиканском заливе. Также сложно спрогнозировать, какое влияние на курс российской национальной валюты окажет возможная вторая волна COVID-19.

Еще одним фактором влияния на цену рубля может стать введение новых ограничительных мер в отношении России западными странами.

«Любые дополнительные негативные комментарии от западных лидеров могут усугубить положение рубля», — поделился своей точкой зрения эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский.

Кроме того, на волатильности рубля могут отразиться итоги выборов президента Соединенных Штатов, которые намечены на 3 ноября. Как считает аналитик, победа Джо Байдена и демократов с их риторикой, направленной против России, ударит не только по рублю.

Специалисты говорят о том, что если эти риски в той или иной степени реализуются, то курс доллара может достигнуть 80 рублей, а евро — 92. При этом справедливым значением курса российской национальной валюты без внешних негативных факторов эксперты называют уровни в 73 рубля и 85 рублей соответственно.

Источник: https://www.mk.ru/