Сербский чиновник возмутился постом Захаровой о стульях в Белом доме

/В России/

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич возмутился публикацией официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook о визите сербской делегации в США. Свою позицию он высказал в Twitter.

Речь идет о посте, в котором Захарова высмеяла встречу сербского президента Александра Вучича с Дональдом Трампом. На фото видно, как стул для Вучича был отодвинут на значительное расстояние от визави. «Если Вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», — написала российский дипломат, приложив кадр из фильма «Основной инстинкт» с известной сценой «нога на ногу».

«Этот президент не сказал ни одного плохого слова против России. Этот президент по полтора часа ждал аудиенции российского президента и никогда не просил отдельного стула. Я вам не позволю нападать на гордую Сербию. Стыдитесь!», — ответил Джурич.

4 сентября Александр Вучич и премьер-министр Косова Хашим Тачи подписали соглашение о нормализации экономических связей. По мнению Трампа, в отношениях Сербии и частично признанной Республики Косово наметился серьезный прорыв и это огромный шаг вперед для отношений двух стран, с тех пор как Косово объявило о независимости в 2008 году.

Источник: https://lenta.ru