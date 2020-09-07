Услуги металлобработки: производство металлических изделий на заказ

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Услуги металлобработки являются одним из наиболее простых и доступных способов изготовить металлическое изделие по индивидуальным параметрам.

Чаще всего таким образом производятся детали для различных промышленных механизмов, которые по каким-то причинам невозможно найти в свободной продаже. Это могут быть запчасти, уже не выпускающиеся заводом-изготовителем, а также элементы систем разработанные или доработанные под технологические нужды конкретного пользователя.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что металлобработка незаменима в следующих случаях:

ремонт и осблуживание старого оборудования;

сборка экспериментальных версий механизмов (конвеиры, производственные автоматы, узлы машин);

производство малых партий необходимой продукции;

изготовление запчастей и иных изделий промышленного качества по собственным чертежам.

Профессиональная металлообработка в Тамбове от Металл Сервис поможет в решении описанных задач в рамках официальной услуги. Компания имеет богатый опыт работы как с юридическими, так и физическими лицами, что подтверждается выгодными условиями сотрудничества и отсутствием каких-либо ограничений на объем заказа. Современный станочный парк позволяет выполнять токарные, координатно-расточные, фрезерные и многие другие виды обработки с оптимальной для выбранного материала точностью и скоростью. Выполняется литье, термообработка и лазерная резка.

Оборудование для высокоточной металлобработки имеет достаточно высокую цену. Именно поэтому даже те предприятия, которые имеют собственный цех соответствующей направленности нередко прибегают к услугам специализированных организаций со стороны. Таким образом им удается выполнять небольшие заказы и перекрывать какие-то внутренние потребности в определенной продукции, не тратя внушительные суммы денег на станки, окупаемость которых растянется на продолжительное время. Нельзя не отметить, что подобная практика распространена как среди частных, так и государственных предприятий.