1 млн 600 тыс. жителей Кубани перешли на электронные сервисы Почты России

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На сегодняшний день свыше 80% почтовых отправлений клиенты Почты России в Краснодарском крае получают с помощью простой электронной подписи, без заполнения бумажных извещений. Чтобы пользоваться новыми электронными сервисами Почты России, за два года простую электронную подпись оформили 1 млн 600 тыс. жителей Кубани, в т.ч. с января по август этого года – свыше 411 тыс. человек.

В среднем за неделю простую электронную подпись оформляют более 30 тысяч жителей Кубани - в ближайшем почтовом отделении или на официальном сайте Почты России через подтвержденный профиль Госуслуг. Процесс выдачи отправлений с помощью новой технологии занимает не больше 30 секунд.

Кроме того, пользователи, оформившие простую электронную подпись, теперь могут подключить сервис электронных извещений о поступлении регистрируемых почтовых отправлений и отказаться от получения бумажных уведомлений. Подключиться к услуге можно в мобильном приложении Почты России в разделе «Мой профиль», в Личном кабинете на сайте www.pochta.ru или в любом почтовом отделении.

Благодаря электронным извещениям уведомление клиента о поступлении регистрируемой посылки или письма становится гораздо быстрее. Если раньше почтальон опускал извещение в почтовый ящик на следующий рабочий день после обработки отправления в отделении, то теперь электронное извещение автоматически, сразу после обработки, приходит клиенту на электронную почту или в виде sms на телефонный номер, который он указал при регистрации простой электронной подписи. Пользователям мобильного приложения Почты России также поступит push-уведомление. После этого можно сразу идти за отправлением на почту или оформить доставку на дом на сайте или в приложении.

«Почта России стремится сделать услуги для клиентов максимально удобными и быстрыми. Новые онлайн-сервисы, которыми активно пользуются жители края, позволяют значительно сократить время обслуживания в отделении», - отметила директор УФПС Краснодарского края Елена Бабак.

Источник: АО «Почта России»