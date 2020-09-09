Правительство начало тратить деньги ФНБ

/В России/

Правительство начало тратить деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования бюджета.

В таких целях средства из резервов не использовались с 2017 года. Первый транш составил 3,6 млрд рублей, а всего Минфин планирует потратить из кубышки 250–300 млрд рублей. Для ФНБ объемом 13 трлн рублей такая сумма почти незаметна, однако «распечатанные» резервы могут уже не закрыть на замок. При низких ценах на нефть бюджет так и будет страдать от дефицита. Значит, властям придется находить источники финансирования казны или урезать расходы.

В августе Минфин снял доллары, евро и фунты стерлингов со счета ФНБ в Центробанке и обменял их на 3,6 млрд рублей, чтобы профинансировать бюджетный дефицит. Впрочем, эта сумма стала каплей в море. Дыра в казне составляет более 1,5 трлн рублей за первые полгода, а по итогам года, как прогнозируют специалисты, может достигнуть 5 трлн рублей. Большая часть дефицита будет покрыта за счет увеличения госдолга — продажи облигаций федерального займа (ОФЗ). Кроме того, будут урезаны статьи расходов. В частности, до лучших времен оставили финансирование некоторых нацпроектов.

В последний раз Минфин покрывал дефицит бюджета в 2017 году за счет Резервного фонда, который после этого был упразднен. Его правопреемником стал ФНБ. Из него в том же году использовались средства для покрытия дефицита Пенсионного фонда.

Строго говоря, недостачу нефтегазовых доходов бюджета Минфин покрывает с апреля, то есть практически с момента обвала котировок барреля. Но делало ведомство это за счет продажи валюты. С апреля по август Минфин продал со своих счетов в ЦБ валюты на сумму 665 млрд рублей. Кроме того, на покрытие дефицита пошли деньги, которые правительство взяло из ФНБ для покупки Сбербанка у Центробанка. То есть обходными путями резервные средства страны уже давно используются для финансирования бюджета, но формально августовский транш в 3,6 млрд рублей стал первой целевой тратой. Раньше Минфин, следуя бюджетному правилу, не мог расчехлять ФНБ: он должен был до конца потратить валюту, купленную в начале года.

«Траты из ФНБ проходят в рамках плана по бюджетному правилу, от него не отступают. Поступления в бюджет снизились в условиях падения цен на энергоносители и сырьевые товары. Расходование части ФНБ в условиях пандемии и последовавшего экономического спада в целом оправданно. Причин для паники тут нет. Размер ФНБ достаточен для длительного комфортного прохождения периода дефицита», — отмечает начальник информационно-аналитического управления «БКС Брокер» Василий Карпунин.

Глубоко залезать в кубышку правительство не планирует. Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что к концу года объем резервов должен остаться прежним. Это возможно, потому что ФНБ только полнеет. В августе он увеличился на 298 млрд рублей и составил 13,2 трлн рублей.

А вот глава Счетной палаты Алексей Кудрин призывает не скупиться на траты из ФНБ для финансирования антикризисных мер. Еще в апреле он говорил, что на помощь экономике вполне можно потратить половину фонда.

Еще один источник финансирования дефицита — курсовая разница от продажи валюты, напоминает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова Елена Воронкова. «Курсовая разница с начала весны по своим объемам перекрывает показатели привлечения государством средств на внутреннем рынке (размещение ОФЗ). В марте почти 40% поступлений ФНБ обеспечено падением курса рубля. При этом рублевые активы составляют менее 1% фонда. Можно предположить, что и в дальнейшем курсовая динамика российского рубля будет ключевым фактором, определяющим состояние ФНБ и его потенциал для поддержки отечественной экономики. С этим, скорее всего, связаны и прогнозы о дальнейшем падении курса национальной валюты», — заключила эксперт.

Источник: https://www.mk.ru/