Эксперты обсудили развитие юниорского движения WorldSkills в регионах страны

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08 сентября в рамках деловой программы финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоялась онлайн-дискуссия «Развитие юниорского движения в регионах», в ходе которой организаторы, участники и партнеры проектов юниорского направления поделились наработками и обсудили перспективы тиражирования лучших практик в масштабах всей страны.

С 2017 года, когда в России зародилось юниорское движение, почти 16 тыс. человек прошли юниорскую линейку соревнований чемпионатов профессионального мастерства и около миллиона школьников зарегистрировались для участия в проекте «Билет в будущее», который является базисом юниорского движения. «Вся основа движения находится в регионах, поэтому так важно организовать обмен опытом и выработать общие инструменты развития юниорского направления на региональном уровне», – отметил заместитель гендиректора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Олег Базер.

Одним из таких инструментов выступает «База лучших практик». До конца 2020 года планируется собрать в нее самые интересные кейсы регионов, чтобы масштабировать эти решения на всю страну. Свою заинтересованность в развитии регионального юниорского движения проявляет Министерство просвещения Российской Федерации, которое сейчас работает над такой программой совместно с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

В настоящее время создается «Карта активности регионов», которая аккумулирует в себе полезную фактуру: в каком регионе действует та или иная программа юниорского движения и как в нее можно включиться. «В результате планируется создать рейтинг школ, которые активно развивают юниорское направление и внедряют собственные наработки», - сообщил Олег Базер.

Заместитель гендиректора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - технический директор Алексей Тымчиков подчеркнул важность работы с профессиональным сообществом: «В этом году у нас заработал проект для педагогов, посвященный организации процесса рефлексии школьников по итогам прохождения профпроб, когда мы должны помочь ребенку осмыслить происходящее и спроектировать будущее».

Создание таких условий для рефлексии обеспечивает проект «Билет в будущее» на профпробах для учеников 6–11-х классов. «Нам удалось найти точки коллаборации и принять участие в профильных сменах юниорского движения. Мы взяли за основу тестирование на платформе проекта и в рамках смен проводим фестивали профессий, которые позволят школьникам попробовать себя в нескольких компетенциях или даже на стыке профессий», – сообщила директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Евгения Кожевникова.

2020 год позволил выявить новые точки роста для юниорского движения. Одной из них стал проект «Смотри и пробуй с национальной сборной WorldSkills Russia», где школьникам предложен формат самостоятельного прохождения профпробы прямо из дома. Обязательное условие участия – съемка процесса и публикация результата в «Инстаграме».

«В своих работах ребята показали выдающееся профессиональное мастерство и огромное желание побеждать, что позволяет сделать вывод: это юные кандидаты в национальную сборную страны. А учитывая, что видеоролики отсматривали международные эксперты, у их авторов появился такой же шанс попасть в сборную, как и у тех, кто специально проходит отбор», – пояснил заместитель технического директора по национальной сборной Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Андрей Крюков.

В дискуссии также приняли участие директор ГБПОУ «МГОК» Игорь Артемьев, руководитель дирекции по персоналу компании «Р-Фарм» Екатерина Репкина, координатор регионального Центра дополнительного образования Липецкой области Маргарита Цыганова.

Модератор дискуссии – начальник управления по работе с детьми и развитию юниорского движения Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Алексей Федосеев – отметил, что в настоящее время у регионов есть широкий диапазон возможностей развивать юниорское движение. При этом партнеры WorldSkills Russia будут более активно тестировать новые компетенций не только среди взрослых участников соревнований, но и среди юниоров.