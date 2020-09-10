Критерии выбора кровельных материалов

/В России/

От качества кровельных работ в частном доме зависит очень многое: срок службы, условия проживания, звуко- и теплоизоляция.

Поэтому выбору материалов нужно уделять особое внимание. Есть ряд критериев, которые необходимо учесть, чтобы подобранное сырьё полностью отвечало требованиям строительства. Что до самой продукции, то приобрести её можно в компании «Ваша Крыша плюс» (https://vkplusekb.ru/).

Основные нюансы выбора

Чтобы кровельный материал был подобран верно, необходимо обратить внимание на следующее:

суммарная нагрузка на кровлю. Сырье, представленное на рынке, отличается не только внешним видом и изоляционными свойствами, но и весом. Например, классическая черепица тяжелее профнастила. Поэтому нужно учитывать, какая масса ляжет на каркас и обрешетку. Ведь если не обеспечить достаточно прочное основание, то крыша под воздействием осадков (например, снег) попросту просядет;

эксплуатационные характеристики. Устойчивость к коррозии, низким и высоким температурам, механическая прочность, срок службы, пожаробезопасность – всё это необходимо учитывать;

конструкция крыши. Размеры, форма, угол наклона, наличие рельефных элементов, труб и пр. – с учётом этого подбираются кровельные материалы. Например, листовые подходят только для прямых крыш, тогда как штучные можно использовать для нестандартных конструкций;

внешний вид. Если речь идёт об обустройстве жилого дома, то не последнюю роль играет дизайн. Лучше всего, чтобы он соответствовал оформлению фасада. Благо многие кровельные материалы представлены большим разнообразием цветов и фактур, что решает дизайнерский вопрос;

назначение строения. Нельзя не учитывать то, где проводится монтаж крыши. Это жилой дом или хозяйственная пристройка? В первом случае на первом месте внешний вид, долговечность и хорошая изоляция. Тогда как для пристроек, не предполагающих проживание, звукоизоляция и другие факторы не играют столь важной роли.

Вопрос цены

Ну и, конечно же, нельзя забывать про стоимость. Зачастую именно цена является решающим аспектом при выборе кровельного материала. Причем важно понимать, что в неё входят не только расходы на приобретения самого сырья. Ещё нужно учесть расходы на инструменты, расходные материалы и затраты непосредственно на монтаж. Последний может проводиться как вручную, так и с привлечением специалистов.