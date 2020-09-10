Цифровая трансформация – основная тема совещания в «Кубаньводкомплекс»

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Директор ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Александр Лазарев, провел совещание с рабочей группой по цифровой трансформации, в рамках пилотного проекта по разработке и внедрению комплексной системы управления кадровым потенциалом предприятия, на базе цифровой платформы.

В совещании принял участие Игорь Ниесов, представитель НИУ ВШЭ, кандидат психологических наук.

В ходе совещания определены приоритетные направления, первичные задачи и цели, составлен годовой план работы, разработаны основы стратегии цифровой трансформации предприятия.

Управление кадровой политики, взаимодействия со СМИ, делопроизводства и контроля ГУП КК «Кубаньводкомплекс» в процессе проводимых мероприятий по цифровой трансформации предприятия, примет активное участие в консультациях и подготовке работников к конкурсу «Лидеры Кубани» и «Лидеры России», а также проработает возможность стажировки победителей конкурсов на базе ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Источник: ГУП КК "Кубаньводкомплекс"