«Кубаньводкомплекс»: более 4,5 км новых водопроводных труб будет проложено в городе Ейске

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В городе Ейске продолжается работа по повышению надежности функционирования системы водоснабжения. Специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» ведут работы по замене аварийных участков городских водопроводных сетей. В ближайшее время по производственной программе будет заменено более 4,5 км водопроводных сетей.

Ресурсоснабжающая организация уже заключила с подрядчиком контракт на выполнение капитального ремонта нескольких участков водопроводной сети в городе Ейске. Работы будут выполнены за счет средств предприятия. По улице Одесской на участке от улицы Ростовской до улицы Нижнесадовой будет переложено 1200 м водопровода, по улице Сазонова от улицы Армавирской до улицы Багдана Хмельницкого 520 м, по улице Маяковского от улицы Чкалова до улицы Мичурина 514 м и по улице Комсомольской от улицы Армавирской до улицы Багдана Хмельницкого 488 м. Также ремонт коснется участков водопроводных сетей по улицам Мира, Коммунаров, Карла Либкнехта и переулка Керченского. Всего планируется заменить более 3,6 км аварийных водопроводов.

Вместе с тем в ближайшее время работники РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приступят к работам по замене одного километра водопроводной трубы по улице Красной в городе Ейске. Труба диаметром 315 мм была выделена управлению жилищно-коммунального хозяйства Ейского района из краевого аварийного резерва министерства ТЭК И ЖКХ. В соответствии с контрактом будет отремонтирован наиболее аварийный участок водовода от улицы Шоссейной до улицы Мичурина.

Мероприятия направлены на обеспечение бесперебойной работы городских сетей и последовательное повышение качества услуг, предоставляемых потребителям.

Источник: ГУП КК "Кубаньводкомплекс"