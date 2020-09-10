В Почте России пройдет турнир по киберспорту

/В России/

В 2020 г. Почта России впервые в своей истории проведет ежегодную спартакиаду для сотрудников в виде соревнований по киберспорту.

Почта России начала проводить спартакиаду в 2018 г. В 2019 г. около 500 участников соревновались в восьми дисциплинах: мини-футбол, волейбол, бег, шахматы, плавание, гиревой спорт, мультиспорт и стритбол.

Однако в этом году по соображениям безопасности участников Почта России переводит традиционную спартакиаду в онлайн-формат: соревнования пройдут в давно набравших популярность дисциплинах киберспорта. Это командные соревнования в DOTA 2, Counter-Strike: Global Offensive и World of Tanks, а также индивидуальные турниры в Mortal Kombat 11 и FIFA 2020. Каждый сотрудник сможет принять участие не более чем в двух видах программы.

Соревнования пройдут с 12 сентября по 16 октября. Все желающие в каждом из девяти макрорегионов и в аппарате управления смогут испытать свои силы в почтовой киберспартакиаде, сражаясь с коллегами за звание лучших. По каждой дисциплине пройдут отборочные игры на уровне макрорегионов, после чего сильнейшие игроки и команды сойдутся в состязаниях по турнирной сетке на всероссийском уровне.

Соревнования по киберспорту традиционно собирают немало зрителей. В киберспартакиаде Почты любой из зрителей сможет принять участие в конкурсе активных болельщиков и даже попробовать себя в роли спортивного аналитика. Для этого надо будет верно спрогнозировать, какие команды займут первые места в каждой из дисциплин.

«Мы решили перевести спартакиаду в киберспортивный формат во время наиболее острой фазы пандемии коронавируса. Так мы можем провести традиционные соревнования, не подвергая коллег излишнему риску. В дальнейшем мы планируем сохранить киберспортивные дисциплины в дополнение к привычным видам спорта, а также сформировать сборную компании для участия в корпоративных лигах», – сообщила директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям АО Почта России Софья Ваняткина.

Источник: АО «Почта России»