У ГЕЛЕНДЖИКСКОГО САФАРИ-ПАРКА ЕСТЬ ПРЕКРАСНЫЙ ПОДАРОК КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ!

/В России/

Совсем недавно в местном парке животных появилось долгожданное пополнение. Сразу два детёныша зубра! И чему особенно рады работники Сафари-парка – обе новорожденные девочки. Малышки в семьях зубров появились на свет этим летом с разницей в месяц.

Принимавшие роды специалисты рассказали, что телята уже через час встали на ножки. При этом сами ножки первое время непропорционально длинные. Сейчас зубрята уже спокойно передвигаются по загону, практически привыкли к людям и очень хорошо кушают - не менее 6 раз в день.

Все питомники и зоопарки сталкиваются с тем, что мальчики-зубры рождаются гораздо чаще. В нашем Сафари-парке содержится 10 взрослых зубров. Из них только три самочки. Имена телятам ещё не дали и сейчас решается вопрос, останутся ли зубрята в Геленджике или будут отправлены в другое место. Многие питомники с радостью готовы принять девочек.

Первый рождённый в местном парке зубр носит гордое имя Муркотх в честь Маркотхского хребта, он появился на свет в 2015 году. Кстати, очень своеобразная традиция – у всех зубров рождённых в России клички начинаются со слога «Му». Весят эти могучие животные более 500 килограммов, выглядят очень грозно, но обладают чрезвычайно умным взглядом и, по заверению работников парка, ласковые, как котята.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик