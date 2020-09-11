Жителей африканского города напоят водой из канализации

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Власти африканского города Булавайо, второго по величине в Зимбабве, рассматривают возможность напоить местных жителей водой из плотины Хеми, куда сливают канализационные стоки. Об этом пишет Bloomberg.

По словам заместителя директора инженерных служб города, качество воды в Хеми находится на приемлемом уровне. Из-за сильной засухи воды на 650 тысяч человек не хватает, а водохранилище на западной окраине Булавайо загрязнено стоками с ферм и заводов.

Сейчас вода в городском водопроводе появляется только раз в неделю. Три из шести резервуаров Булавайо не используются, так как уровень воды слишком низок, а остальные заполнены менее чем на четверть.

Теоретически воду можно очистить, но Зимбабве, которая в настоящее время находится в состоянии экономического упадка, известна плохим качеством питьевой воды. «Власти не могут нормально дать даже простую воду из-под крана, о какой очистке вообще идет речь?» — сказал координатор Ассоциации прогрессивных жителей Булавайо Эммануэль Ндлову.

Власти города продолжают обсуждать вопрос использования воды из плотины Хеми.

Источник: https://lenta.ru