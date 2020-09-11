К Ефремову в СИЗО началось паломничество

/В России/

К осужденному на восемь лет актеру Михаилу Ефремову, находящемуся в СИЗО №5, началось паломничество. Об этом RT сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Иванов.

По его словам, простые люди несут артисту передачи, одна бабушка принесла пирог собственного приготовления, но СИЗО не может принять их, потому что за несколько дней месячный лимит на передачи в 30 килограммов был исчерпан. Ефремов просил передать своим поклонникам, что у него все нормально, он ни в чем не нуждается.

Также в первые дни пребывания в СИЗО артист получил более 100 писем от почитателей и обещал на них всем ответить в ближайшие дни.

Актера перевели из карантинной камеры в обычную — четырехместную. У него там два соседа, один из них обвиняется по наркотической статье, «а другой — по какому-то делу, связанному со строительством». У Ефремова сложились с сокамерниками прекрасные отношения. К условиям содержания у него претензий нет, в камере есть холодильник и телевизор.

Ефремова и его сокамерников выводят на прогулки, на площадке есть теннисный стол, и артист говорит, что с удовольствием играет с ними.

Авария с участием автомобиля актера произошла 8 июня. Его внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб

Источник: https://lenta.ru