Производители продолжают обманывать россиян: упаковка уменьшается, цены растут

/В России/

Россияне все чаще замечают, что производители продуктов питания уменьшают размер упаковки: девяток яиц, а не десяток, 950 мл молока, а не литр.

За годы объем и вес единицы товара уменьшились, однако цена на них сохранилась или даже увеличилась. Союз потребителей России предложил ввести двойные ценники в магазинах. На них предлагают указывать не только стоимость продукта, но и его вес или объем. Инициатива здравая, но получается двоякая ситуация: с одной стороны, потребителям станет проще отслеживать рост цен, что радует. С другой, возрастает риск подорожания продуктов. Замена ценников стоит денег, а издержки придется покрывать за счет граждан.

Изготовители продуктов питания стали использовать нетривиальный метод обвеса клиентов — шринкфляцию ( от английского shrink — уменьшать). Им это выгодно, когда снижается маржа из-за роста себестоимости производства, подчеркивает первый вице президент Опоры России Павел Сигал.

«Опасаясь, что повышение цены может привести к падению продаж, производители начинают хитрить с объемом упаковки или весом. Это касается круп, макаронных изделий, чая, кофе, напитков. Примеров множество: например, большие ведра с майонезом имеют обозначение объема 870 г. При этом количество майонеза в банке постепенно уменьшается — сейчас его меньше на 10-15%, чем раньше», — говорит он.

Действительно, заметить уменьшение литровой бутылки молока до 0,95 л, а килограмма сахара — до 0,97 кг не так-то просто, чем пользуются недобросовестные производители.

Попытки снизить вес товара, оставив при этом старую цену, случаются постоянно, поэтому Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах, чтобы помочь покупателям разобраться. Инициатива пока не нашла государственной поддержки.

Минпромторг не видит обмана в продаже «девятка» яиц и не поддерживает идею двойных ценников в магазинах. «Всё это повлечёт неудобства для потребителей», — отметили в ведомстве.

«К сожалению, Минпромторг и любые другие органы власти не любят все предложения, которые исходят не от них», — рассказывает председатель Союза потребителей России Петр Щелищ.

Производители очень часто «хитрят» с упаковкой своего товара, утверждает собеседник «МК». «Тенденция стала носить массовый характер. Конкуренция между изготовителями идет по показателю цены, а торговые сети и власти очень не любят менять ценники в сторону увеличения. Производители придумали недобросовестный метод заработка: уменьшают количество товара и продают его за прежнюю сумму, — отмечает эксперт. — Выигрывают они ровно столько, на сколько обманывают покупателя: если они продают 950 мл молока по цене 1 литра, они дополнительно зарабатывают 5%. Добросовестным производителям приходится поступать аналогичным образом, так как в противном случае их конкуренты останутся в выигрыше, а они проиграют».

По словам Щелища, похожая история была в Европе много лет назад. Но власти обязали местных аграриев указывать на ценниках две цены, чтобы не вводить потребителей в заблуждение.

Эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн считает, что двойной способ отображения цен выгоден и для потребителей, и для государства.

«Покупателям станет проще отслеживать рост цен и делать именно учитывая фактор стоимости, — подчеркивает он. — Для государства двойные цены так же дадут преимущества и в статистическом учете, и в контроле над ростом цен, и в процессе реализации «регуляторной гильотины». «Проигравшей стороной» могут стать производители, которым станет сложнее «незаметно» повышать цены».

Источник: https://www.mk.ru/economics/