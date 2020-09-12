Правительство переименовало Минкомсвязь в Минцифры

/В России/

За Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России официально закреплено сокращённое название Минцифры. Постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Изменения внесены в Положение о министерстве. Ранее там фигурировало сокращённое название «Минкомсвязь России».

Постановление также закрепляет полномочия Минцифры в области госрегулирования работы удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон и проверки соблюдения ими требований закона «Об электронной подписи». Такие полномочия появились у министерства после корректировки федерального законодательства.

Источник: http://government.ru/