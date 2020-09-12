Росстат запускает новую цифровую экосистему переписи

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Всероссийская перепись населения в 2021 году станет первой цифровой в нашей стране. Новые технологии будут использоваться на всех этапах: от сбора до анализа данных. В День программиста расскажем о важной части этой цифровой экосистемы — BI-платформе. Как она будет работать, чем поможет и что позволит узнать специалистам и простым россиянам?

BI-платформа (от business intelligence — бизнес-аналитика, англ.) — это комплекс компьютерных программ для фильтрации, анализа и визуализации больших объемов информации. Такие системы уже позволяют вести финансовую аналитику, делать расчеты и развивать бизнес крупным компаниям. Теперь электронную систему сбора и анализа данных будет использовать и Росстат.

Для сбора данных о населении в России впервые создано мобильное рабочее место переписчика с электронными устройствами. Отечественные предприятия произведут 360 тысяч планшетов, на них установят программное обеспечение российского производства — операционную систему «Аврора». Задача устройств — сбор, временное хранение и передача информации о населении регионов России в центр обработки данных переписи. Полный анализ результатов будет осуществляться с помощью BI-платформы «Население», разработанной специально для этой цели.

Платформа позволит отслеживать все этапы проведения переписи от подготовки до подведения итогов — вся информация из регионов будет отображаться на мониторах компьютеров специалистов Росстата в режиме реального времени.

Информация будет сгруппирована в три модуля.

В первом — все данные о подготовке к переписи: как составляются списки адресов, подбираются помещения, обучается персонал.

Второй модуль — важнейший инструмент контроля за ходом сбора сведений о населении. Специалисты Росстата смогут наблюдать за динамикой поквартирного обхода, выполнением плана сдачи материалов и активностью участия населения в интернет-переписи.

Третий модуль — это визуальная информация о процессе обработки уже собранных материалов переписи на региональном и федеральном уровнях. Окончательные итоги переписи будут подведены в 2022 году. Работа с ними тоже будет организована на базе BI-платформы. Доступ к платформе и обезличенной базе микроданных переписи будет открытым, любой желающий сможет зайти в эту систему, создать свой уникальный запрос и получить ответ. Таким образом, цифровизация коснется не только процесса проведения переписи, но и дальнейшей работы с ее итогами.

Тимур Садыков, заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова: «Современный бизнес невозможно представить без развитой бизнес-аналитики. Она необходима на всех этапах реализации любого серьезного проекта: от предварительных маркетинговых исследований до вывода ценных бумаг компании на международные финансовые рынки. Качество принимаемых государственными структурами и руководителями компаний решений напрямую зависит от полноты и точности анализа данных, выполняемых с помощью BI-платформ.

Перепись населения — важнейшая реперная точка в развитии государства. Она подводит итог многолетних усилий, направленных на повышение рождаемости, продолжительности и качества жизни населения страны. Результаты переписи обращены в будущее и образуют фундамент для государственных программ и инициатив частного бизнеса на многие годы. Алгоритмы анализа данных переписи позволят во многих случаях отфильтровывать ошибки и заведомо недостоверные данные. Поэтому грамотная бизнес-аналитика результатов переписи является важнейшей задачей».

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Источник: https://www.strana2020.ru/media-office/