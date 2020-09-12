ДОМ.РФ проведет аукционы «за долю» в пяти регионах России

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ДОМ.РФ в рамках реализации федерального имущества планирует провести аукционы «за долю» в пяти регионах России в 2020 году. Об этом рассказал директор ДОМ.РФ Тимур Люкманов в рамках круглого стола на XIX Всероссийском съезде НОСТРОЙ.

Новый формат предполагает вместо оплаты арендной платы за пользование земельными участками передачу ДОМ.РФ по результатам строительства доли квартир в построенных объектах. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую долю квартир в построенных объектах. Начальная цена аукциона устанавливается в виде начального размера доли подлежащей передаче - процента от общей площади всех жилых помещений в построенных домах.

«Это новый вид торгов. Пилотный мы провели во Владивостоке на право заключения договора аренды на земли площадью 2,7 га на территории бухты Патрокл. Даже в пандемию коронавируса, когда рынок был уязвим, он стал востребованным среди застройщиков и стал своего рода дополнительной поддержкой для них вместе с мерами, запущенными Правительством РФ. Сейчас мы формируем перечень регионов и земельных участков в них, по которым будут проведены аукционы «за долю». До конца года определимся с перечнем, и уже в 2020 году такие торги будут проведены в Санкт- Петербурге, Челябинской области, два в Воронеже и по одному в Ижевске и Волгоградской области», - сказал Тимур Люкманов.

По его словам, застройщики считают аукцион «за долю» эффективным, в том числе из-за отсутствия необходимости строительной компании нести затраты на начальном этапе проекта в части приобретения прав на земельный участок. При этом участник таких торгов должен иметь опыт реализации жилищных проектов.

Процедура аукциона «за долю» проходит на крупнейшей электронной площадке АСТ-Сбербанк, что обеспечивает открытость и публичность торгов. Застройщики могут получить проектное финансирование в Банке ДОМ.РФ. Все этапы сделки и реализация проекта могут быть осуществлены в рамках одной группы компаний.

«Кроме того, мы рекомендуем строительным компаниям в ходе реализации проекта применять разработанные совместно с Минстроем Стандарты комплексного развития. Сегодня важно строить качественные жилые районы с комфортной городской средой», - резюмировал Тимур Люкманов.

Источник: https://domrfbank.ru/press/contacts/