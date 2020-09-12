Особенности единого дня голосования 13 сентября: повсеместная борьба с коммунизмом

/В России/

В 83 регионах России с 11 по 13 сентября проходят выборы в различные уровни власти. Впервые в истории страны голосовать можно на протяжении трех дней.

Больше времени отводили только на недавние поправки в Конституцию – тогда голосовать можно было неделю. Тем не менее, предвыборная гонка в большинстве регионов прошла вяло, хотя есть и исключения.

Еще до того, как в России стартовали предвыборные кампании, многие аналитики отмечали, что врио главы Архангельской области Александру Цыбульскому будет крайне сложно победить на выборах. Еще до его назначения в регион местные власти проиграли схватку за Шиес и были вынуждены отказаться от строительства там свалки. А когда Цыбульского перевели из НАО в Архангельскую область, он решил превратить «матрешку» в классический субъект федерации, надеясь, что тем самым он завоюет сердца избирателей и перевернет позорную страницу борьбы за Шиес. Но хотелось как лучше, а получилось как всегда. Практически все НАО восстало против объединения, дошло до того, что люди начали выходить из первичных ячеек «Единой России».

Казалось, что судьба Цыбульского предрешена, но спустя несколько месяцев выяснилось, что власти не допустили до выборов представителя «Яблока», который боролся за Шиес, а с КПРФ просто договорились, пообещав отправить «коммуниста» в Совет Федерации после выборов. Теперь конкуренцию врио главы области составляет только член «Справедливо России» и бывший депутат Госдумы Ирина Чиркова. Конечно, она может победить за счет протестного электората, но ее саму сложно назвать политическим тяжеловесом, да и за власть она борется не слишком активно.

А вот на городских выборах в Ульяновске к КПРФ отнеслись вовсе без почтения. Сначала там отстранили от участия в выборах всех сильных кандидатом от этой партии, а когда через суд удалось добиться их возвращения, было уже слишком поздно, чтобы вписывать их имена в бюллетени. Теперь они могут быть избраны, вот только имен в списках нет. Примечательно, что КПРФ в Ульяновске уничтожали при помощи двух политпроектов, которые называют себя левыми. Речь о «Коммунистах России» и «Против всех». Первые непосредственно добивались снятия представителей КПРФ с выборов, а вторые пытаются уничтожить их в информационном пространстве.

В Иркутской области с коммунистами обошлись не так жестко, но им там тоже пришлось не сладко. В декабре 2019 года в отставку по собственному желанию ушел глава области, член КПРФ Сергей Левченко, который в 2015 году победил на выборах, став единым кандидатом от оппозиции. Как бы там ни было, через полгода он попытался снова принять участие в выборах губернатора, но ему отказали, сославшись на то, что голосование будет досрочным, так как Левченко не досидел до конца своего срока. Правда, «досрочное голосование» все равно пройдет в изначально установленное время. Новым кандидатом от КПРФ на выборах главы Иркутской области стал депутат Госдумы Михаил Щапов. Его предвыборная кампания оказалась намного слабее той, что Левченко проводил в 2015 году. В том числе, в этот раз оппозиция не консолидировалась. Тем не менее, противники Щапова все равно много сил тратят на то, чтобы облить его грязью. Главной темой выбрали связь члена КПРФ с китайцами. Например, распространяется информация о том, что Щапов собирается построить китайские гостиницы на берегу Байкала, заставит учить школьников китайский язык и так далее.

«МК» попросил экспертов сравнить по уровню грязных технологий нынешние выборы с предыдущими:

Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики:

- Скандальными выборы получились только в Иркутской и Ульяновской областях. В остальных случаях власти смогли либо договориться с оппозицией, либо просто не допустили ее до выборов. В целом, выборы проходят спокойно: ну сняли кандидата, и ладно, ну зачистили поле, ну и хорошо. Наверно, в этом и есть скандальность. По большому счету, на выборах идет беспредел. Выборы во многом безальтернативны и обескровлены, но никто из –за этого не волнуется.

Между тем, например, в Иркутской области сложилась забавная ситуация. Региональные власти активно давят Щапова, но вероятность второго тура зависит вовсе не от него, а от врио губернатора Игоря Кобзева. На данный момент Кобзев не дотягивает до 51% голосов. Сейчас ему нужно сосредоточиться на собственном рейтинге, а он зачем-то работает по конкуренту. Голоса Щапова ему точно не уйдут, а вот во втором туре у кандидата от КПРФ будут хорошие шансы на победу.

Тем не менее, в целом опрокидывающее голосование в 2020 году в России было бы возможно только в двух случаях: либо курс рубля резко упал к доллару или еще что-то такого масштаба сучилось, либо элиты в регионах раскололись. Ни того, ни другого нет.

Константин Калачев, политолог:

- На муниципальном уровне самая громкая история произошла в Ульяновске. Непонятно, как теперь будут голосовать за коммунистов, которых сначала вывели из гонки, а потом завели, но в бюллетени записать не успели. На региональном уровне самый громкий скандал разразился в Костромской области, где сняли с выборов «Партию социальной справедливости». Партия могла получить больше 5% голосов избирателей, а затем получить право избираться в Госдуму в 2021 году. Поводом для снятия стал съезд, на котором во время перерыва забыли закрыть протокол.

На губернаторском уровне отметилась Иркутская область. Там кто-то решил пуститься во все тяжкие и начал использовать дружественный России Китай в качестве пугала. В принципе, еще можно вспомнить отравление Алексея Навального, но неизвестно, насколько это будет уместно. Вместе с тем его «умное голосование» может повторить свой успех в ряде регионов, в том числе в Новосибирске.

Вообще следует отметить, что идеальных выборов не бывает. Но в этот раз давление на кандидатов от КПРФ было беспрецедентным. Трехдневное голосование тоже затрудняет наблюдение за выборами… «Единая Россия» почти ушла в тень, а ее представители идут как самовыдвиженцы или прячут символику партии. На мой взгляд, даже в 2011-12 годах выборы предоставляли оппозиции больше возможностей, чем сейчас. Например, сколько разговоров было об отмене муниципального фильтра? Никто уже даже не вспоминает об этом. Выборы превращаются в простое голосование, когда ты может голосовать либо за кандидата от власти, либо за его спойлера. Выборы, как инструмент отбора лучших, не воспринимаются всерьез.

Источник: https://www.mk.ru/