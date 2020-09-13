/В России/

Во время рабочей поездки глава Геленджика в Пшаду Алексей Богодистов проверил, как отремонтировали и оборудовали помещение для занятии спортом сельских жителеи

С просьбои? оснастить тренаже?рами небольшои? старенькии? спортзал, к Алексею Алексеевичу обратились пшадские ребята.

Теперь в Пшаде есть такое место, где подростки могут проводить вечера с пользои? для здоровья.

Закупили тренаже?ры, провели ремонтные работы и сегодня старому, плохо оборудованному помещению дали вторую жизнь. Главное, что местные ребята довольны. Условия создали и для парнеи?, и для девушек: 11 тренаже?ров, зеркала, специальное напольное покрытие, спортивные шкафы для переодевания, душевые комнаты.

Заниматься сюда могут приходить все желающие и совершенно бесплатно.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Просмотров: 54 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Добавить комментарий

Последние новости

Последствия крупного пожара в российской восьмиэтажке показали на видео

Минздрав Белоруссии заявил о прохождении пандемии «с общей победой»

Главой Ненецкого автономного округа избран врио региона Юрий Бездудный

Михаил Мишустин выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Правительство разрешило использовать военную инфраструктуру для вывода на орбиту блока космических аппаратов «Гонец-М»