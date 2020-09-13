Во время рабочей поездки глава Геленджика в Пшаду Алексей Богодистов проверил, как отремонтировали и оборудовали помещение для занятии спортом сельских жителеи

/В России/

С просьбои? оснастить тренаже?рами небольшои? старенькии? спортзал, к Алексею Алексеевичу обратились пшадские ребята.

Теперь в Пшаде есть такое место, где подростки могут проводить вечера с пользои? для здоровья.

Закупили тренаже?ры, провели ремонтные работы и сегодня старому, плохо оборудованному помещению дали вторую жизнь. Главное, что местные ребята довольны. Условия создали и для парнеи?, и для девушек: 11 тренаже?ров, зеркала, специальное напольное покрытие, спортивные шкафы для переодевания, душевые комнаты.

Заниматься сюда могут приходить все желающие и совершенно бесплатно.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик