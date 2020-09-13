Последствия крупного пожара в российской восьмиэтажке показали на видео

/В России/

Последствия пожара в краснодарской восьмиэтажке показали на видео. Сделанная с воздуха запись опубликована в Telegram-канале RT в воскресенье, 13 сентября.

В видео от МЧС видно, что выгорели крыша и верхний этаж дома. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, пишет издание.

По предварительным данным, никто не пострадал. Из издания были эвакуированы 300 человек.

Ранее в сети появилось видео с места происшествия во время пожара.

13 сентября сообщалось, что в кирпичном доме в Приморье прогремел взрыв. Один человек погиб.

Источник: https://lenta.ru