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Последствия крупного пожара в российской восьмиэтажке показали на видео

Последствия пожара в краснодарской восьмиэтажке показали на видео. Сделанная с воздуха запись опубликована в Telegram-канале RT в воскресенье, 13 сентября.

В видео от МЧС видно, что выгорели крыша и верхний этаж дома. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, пишет издание.

По предварительным данным, никто не пострадал. Из издания были эвакуированы 300 человек.

Ранее в сети появилось видео с места происшествия во время пожара.

13 сентября сообщалось, что в кирпичном доме в Приморье прогремел взрыв. Один человек погиб.

Источник: https://lenta.ru

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Категория: Новости / В России

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