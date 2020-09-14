Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё 1,89 млрд рублей на выплаты соцработникам

/В России/

Решение связано с продлением выплат ещё на месяц.

Почти 1,9 млрд рублей будет дополнительно направлено на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Решение касается тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других стационарных организаций социального профиля. Работа в сменном режиме подразумевает изоляцию внутри учреждения вместе с проживающими в нём гражданами на протяжении 14 дней.

Величина выплат зависит как от квалификации сотрудника, так и от того, находится ли он в непосредственном контакте с больными коронавирусом, и составляет от 10 тыс. до 60 тыс. рублей за смену.

Такие надбавки планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Затем их продлили до 15 сентября. Теперь же, как сообщил на заседании Правительства 10 сентября Михаил Мишустин, выплаты продлят ещё на месяц, в связи с этим принято решение о дополнительном финансировании.

Общий объём средств, выделенных на эту меру поддержки, превышает 13 млрд рублей.

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства от 15 мая 2020 года №1276-р.

Источник: http://government.ru/