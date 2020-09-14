Правительство выделило ещё 1,73 млрд рублей на выплату пособий на третьего ребёнка

/В России/

Всего в 2020 году на эту меру поддержки потратят 47,58 млрд рублей.

На ежемесячные выплаты при рождении третьего ребёнка направят ещё 1,73 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства распределят между восемью регионами. В их числе – республики Башкортостан, Северная Осетия – Алания, Удмуртская и Чувашская республики, Иркутская, Ленинградская и Сахалинская области, а также Чукотский автономный округ.

Дополнительное финансирование потребовалось в связи с тем, что по итогам первого полугодия были обновлены сведения о численности получателей. Всего в 2020 году на эти цели зарезервировано 47,58 млрд рублей. Деньги поступят в 75 регионов. Решение поможет им выполнить свои обязательства перед многодетными семьями, нуждающимися в социальной поддержке.

Пособие выплачивается ежемесячно, пока ребёнку не исполнится три года, и распространяется не только на третьего, но и на последующих детей. Величина помощи зависит от регионального детского прожиточного минимума и в среднем, по данным на 2019 год, составляет 10,4 тыс. рублей.

По всей России такие выплаты получают 540 тысяч семей.

Источник: http://government.ru/