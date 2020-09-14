В России подводят итоги выборов

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13 сентября почти во всех субъектах России прошли выборы разного уровня. Всего состоялись свыше 9 тысяч кампаний. В 41 регионе голосование началось досрочно 11 сентября.

В 20 субъектах выбирали губернаторов, из них в двух это делал местный парламент. Везде победу одержали (или лидируют по предварительным результатам) либо действующие главы регионов, либо врио, назначенные президентом. На выборах в заксобрания большинство мандатов достается "Единой России".

Трехдневное голосование нужно сохранить в ряде регионов России. Такую точку зрения в интервью радио Sputnik высказал политолог Александр Асафов. По его словам, голосовать несколько дней можно в электронном виде, а на очное голосование оставить один традиционный день.

"Я, наверное, отношусь к меньшинству из экспертов, которые считают, что трехдневное голосование должно оставаться в ряде регионов и должно иметь свою специфику. А она следующая, на мой взгляд. Во-первых, должно быть тотальное применение дистанционного электронного голосования, которое делает процесс и голосования, и наблюдения, удобнее. Когда наблюдатели находятся по 10 часов на участках, когда это один день, это такая маленькая трагедия. А когда это три или больше дней – это уже чудовищная катастрофа у людей, потому что нет сна, да и нет жизни, это дополнительная работа. А я напомню, что и сотрудники участковых комиссий, которых это касается, и в определенном количестве наблюдатели – это не какие-то специально обученные люди, это часто учителя, врачи, для которых это такая гражданская дополнительная ответственность", – сказал политолог.

Стоит предусмотреть облегчение труда наблюдателей и сотрудников участковых комиссий, отметил Александр Асафов.

"Возможно, нужно вводить посменную работу. И как один из вариантов – многодневное голосование сделать по большей части электронным, а для традиционного оставить один день", – считает политолог.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/