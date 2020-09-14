Необычный выставочный сад, который впечатлил гостей фестиваля

/В России/

В августе 2020 года состоялся ежегодный Московский международный фестиваль ландшафтного дизайна «Сады и Люди».

Компетентное жюри и публика оценивали пять больших выставочных садов, один малый и пять арт-объектов. В программе были так же лекции, мастер-классы и развлечения для детей — одним словом, скучать было некогда. Из-за ситуации с СOVID-19 фестиваль был не таким масштабным, как обычно, но его все равно посетили тысячи жителей и гостей Москвы и Подмосковья.

Тема фестиваля — «Трудный возраст». Каждый из участников отразил в своих работах тему сложных периодов в жизни человека, но Мария Селезнева, ландшафтный дизайнер садового центра «Ромашкино Парк», воплотила своей композиции идею трудного возраста Земли. Эта работа приковала к себе взгляды гостей фестиваля своим внешним видом и смыслом.

В центре композиции на фоне полуразрушенного дома стоит покрытая растительностью «Победа» (ГАЗ М-20) 1953-го года, демонстрирующая надуманность человеческого «величия» перед природой. Стена дома не устояла перед речкой, которая подмывала ее долгое время, и разрушилась. Ржавеющий автомобиль и лестница стали перголами для девичьего винограда и медленно зарастают мхом. Кусты гортензии разрослись, перемежаясь с рослыми астильбами, гелениумами и различными злаковыми по всему периметру композиции. Кстати, все растения для оформления этого сада предоставил садовый центр "Ромашкино Парк".

Из растений использовались в основном гибриды, за исключением пары-тройки видовых представителей, как иллюстрация исчезающего природного богатства. Сотни видов растений исчезли с лица земли, но мы, люди, предпринимаем попытки исправить это, работая над селекцией тысяч сортов. Получается ли?

«Постоянная переменная» — это композиция, центром которой стали сама Природа и зритель с его эмоциями, мнениями и вопросами. Каждый мог подняться по лестнице и посмотреть на сад с небольшой высоты.

Сад вызывает смешанные чувства. С одной стороны, вы получаете эстетическое удовольствие, любуясь пышными цветами, заводью и зеленью растений. С другой — становится как-то не по себе. А что, если это вы тот самый последний человек? А что будет с планетой, на которой уже нет людей?

Идеально подобранные растения и композиционная выверенность сада намекают нам, что только бережное отношение к природе в современном урбанизированном мире может помочь обществу избежать катастрофы.

Этот сад привлек к себе очень много внимания и дискуссий. Кто-то просто сфотографировался с автомобилем, а кто-то долго и задумчиво разглядывал работу.

Сад Марии Селезневой осветили различные СМИ, и гости так его называли: «Сад с машиной, который показывали в новостях». Сотни фотографий этой удивительной композиции разлетелись по социальным сетям.

Не удивительно, что такой интересный подход, глубокий смысл работы заслужили внимание не только посетителей, но и жюри: Мария получила серебряную медаль фестиваля и пообещала поучаствовать в следующем году с новым проектом, который так же будет отличаться от классических фестивальных садов, как и “Постоянная переменная”. Будем ждать.