Эксперт рассказал, почему вынос тела Ленина из Мавзолея невозможен

/В России/

В понедельник вечером, 14 сентября, архитекторы приняли решение отменить конкурс по новому использованию здания Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве.

«Определенная часть общества резко негативно восприняла саму идею, - сообщил нам Николай Шумаков. - Чтобы не вызывать дальнейшего негатива, мы решили сдать позиции».

- Николай Иванович, о какой «определенной части» общества вы говорите?

- О самой агрессивной, о самой боевой. Мы не получили фактически никакой поддержки, никаких положительных отзывов.

- Каждый россиянин в понятие «агрессивная часть» общества вкладывает своё. Для одних людей это – либералы, для других - коммунисты, для третьих - консерваторы, для четвертых - националисты. Кого вы имеете в виду?

- Я имею в виду абсолютно разные слои общества. Знаешь, есть казаки-разбойники? Нам звонили, писали - использовали разные методы, всё, что угодно, ты даже не представляешь. Конкурс закрыт, что тут обсуждать. Мы возьмем долгий перерыв по этой теме. Тем более что у нас много других интересных проектов - Архитектурный фестиваль «Зодчество», например. Все кураторы конкурсов благополучно работают, кроме куратора конкурса по возможному использованию Мавзолея.

- Кто куратор, если не секрет?

- Секретов нет. Ирина Коробьина, архитектор, с 2010 по 2017 годы она была директором Музея архитектуры имени Щусева. Сейчас у нее частная контора. Ирина и выступила с предложением провести конкурс на лучшую концепцию по новому использованию Мавзолея Ленина.

- Как вы приняли решение об отмене конкурса?

- Коллегиально. Такие сложные решения по-другому не принимаются. Собрался оргкомитет, обсудили ситуацию. Все горячо поддержали отказ от проведения конкурса.

- До официального объявления о конкурсе вы, получается, не проводили исследования общественного мнения?

- Так официальное объявление - это и было исследованием. Но исследование провалилось.

- Николай Иванович, для вас это серьезный удар?

- Вообще я никогда не переживаю. Но и веселиться, сама понимаешь, нет причины. Зато люди узнали, что автор Мавзолея Ленина - знаменитый Щусев, узнали, что есть Союз архитекторов, узнали, что есть «Зодчество», - это уже плюсы.

Источник: https://www.mk.ru/